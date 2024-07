A- A+

Famosos Bullying, bipolaridade e depressão: relembre trajetória de ator-mirim da série "Alf, o ETeimoso" Intérprete do caçula da família Tanner entre 1986 e 1990, ator teve o corpo encontrado ao lado do de seu cachorro, em seu carro, em um estacionamento do Arizona

O ator Benji Gregório tinha 8 anos quando conquistou o mundo. Seu personagem Brian Tanner, o menino carinhoso de olhos azuis profundos que acompanhou Alf em todas as suas aventuras, na série "Alf, O ETeimoso", conquistou imediatamente o público durante os quatro anos que durou a série de sucesso.



No entanto, como muitas estrelas infantis dos anos 80, sua promissora carreira foi interrompida: por trás da fama, dos flashes e do reconhecimento havia um garoto que sofria com esgotamento e bullying, com um futuro marcado por transtornos mentais e excessos.

Benji Gregory morreu em 13 de junho deste ano, aos 46 anos. Ele foi encontrado sem vida dentro de seu carro no estacionamento de um banco em Peoria, no estado americano do Arizona. Foi o que confirmou sua irmã mais velha, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger. Ao lado dele estava Hans, seu fiel companheiro canino, também sem vida.





Embora a causa de sua morte ainda não tenha sido confirmada pelos legistas do Condado de Maricopa, de acordo com o portal de notícias TMZ, familiares do ator acreditam que ele foi ao banco em 12 de junho para depositar alguns cheques, adormeceu dentro do carro e morreu devido ao calor intenso que atinge o Arizona.

Benjamin Gregory Hertzberg, eterno amigo de Alf, nasceu em 26 de maio de 1978 em Encino, uma cidade com vida pequena localizada em Los Angeles. Alf não foi sua primeira experiência como ator: estreou com um pequeno papel em Ilha da Fantasia (1978-1984) e fez parte dos elencos das lembradas séries Brigada A (1983), TJ Hooker ( 1982), Cuentos Amazing (1985), Twilight Zone (1985) e Punky Brewster (1984).

Experiência ambígua

Interpretar Brian Tanner mudou a vida de Gregory. Em questão de meses, ele deixou de ser um completo desconhecido e sua imagem começou a ser reconhecida em todo o mundo: "Alf", a série da NBC que contava as aventuras de um simpático alienígena vivendo escondido na casa de uma típica família americana, se tornou um sucesso internacional, sendo transmitida em mais de 50 países. O programa foi ao ar de 1986 a 1990, com 102 episódios. Enquanto o mundo adorava o fiel e leal menino da série, sua vida começou a desmoronar aos poucos.

"Quando 'Alf' foi cancelado, foi um alívio", confessou já adulto sobre essa experiência. Cinco anos atrás, em uma entrevista à imprensa, ele compartilhou detalhes dos bastidores de sua vida como uma criança prodígio.

"No primeiro dia no set, foi tudo maravilhoso, foi alucinante para mim. Depois de 'Alf', fiquei cansado, não queria mais continuar atuando", revelou. Sobre os dias de gravação, Gregory contou que inicialmente foi estranho atuar com um personagem que interagia com uma mão. "Mas depois me tornei amigo do extraterrestre", lembrou naquela ocasião. Além disso, ele falou sobre a pessoa dentro da fantasia de Alf. "Seu nome era Michu. E a produção nos obrigava a dizer que ele era um verdadeiro extraterrestre", confidenciou rindo.

Porém, trabalhar na TV não foi apenas felicidade para o ator. “Eu tinha que acordar às 5 da manhã e chegava em casa às 20h, 21h. Acabei cansando muito das gravações(...) As crianças da minha idade tinham inveja de mim e acabaram me intimidando, às vezes até me batiam”, confessou.

Antes de deixar definitivamente o mundo do entretenimento, Gregory atuou, entre outras produções, como o filme Salve-Me Quem Puder, de 1986, com Whoopi Goldberg e dublou o filme animado "Era Uma Vez na Floresta", de 1993.



Após uma breve passagem pela Academia de Artes da Universidade de São Francisco em 2000 — sua intenção era voltar à indústria, mas não na frente das câmeras —, ele abandonou essa ideia, se tornou assistente de aerografia e se alistou na Marinha dos Estados Unidos.



Foi destinado a Biloxi, Mississippi, mas dois anos depois, em 2005, teve que se aposentar devido a problemas de saúde. Segundo o próprio ator, ele conseguiu enfrentar os custos de vida com o dinheiro que ganhou em "Alf" e que soube investir no mercado de ações.

Depressão e transtorno bipolar

De acordo com Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, a irmã mais velha dele, o ator lutava contra a depressão, sofria de transtorno bipolar e sua vida era afetada por um distúrbio do sono que frequentemente o mantinha acordado por dias, alterando completamente sua vida. Gregory recebeu atenção por seu diagnóstico. Nas redes sociais, costumava compartilhar sua devoção pelas drogas que consumia para contrabalançar os sintomas de seu estado.

"Muito grato por esta maravilhosa droga. Literalmente salvou minha vida cerca de 12 anos atrás. Tenho estado nisso desde então", escreveu em sua conta do Instagram em julho de 2021, ao lado de uma caixa de adesivos de buprenorfina e naloxona. "Devolveu alguma estabilidade à minha vida. Se você ou alguém que conhece tem vício em opiáceos, tente (...). Pode realmente impedir alguém de cavar sua própria sepultura. Boa sorte!", despediu-se. Alguns meses antes, ele havia postado uma foto de seu braço com agulhas de duas seringas cravadas em suas veias. "Infusão de cetamina. Meu Deus, eu amo. Que viagem maravilhosa", havia garantido.

Embora pouco se saiba sobre sua vida amorosa, seu perfil no Instagram também dá algumas pistas a respeito. Em janeiro de 2022, o ex-astro infantil compartilhou a carta de término de Deb, sua namorada por três anos.

"É uma carta de término, mas também é uma espécie de revisão de mim mesmo. Fiquei chateado por alguns dias, mas agora só rio disso. Se você lê atentamente, tem a qualidade educacional de uma criança do segundo ano. Foi isso que tive que enfrentar por três anos!", concluiu. Quem ele mostrou como incondicional durante anos foi Hans, seu cachorro. Sobre ele são suas últimas postagens e nessas fotos, os milhares de fãs de Alf ao redor do mundo decidiram se despedir, com a memória de seu eterno Brian, sua inocência de criança e sua icônica cena dos aspargos.

