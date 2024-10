A- A+

EUA Ator se pronuncia após cumprir pena de 23 anos na prisão injustamente: "O ar parece diferente" Com liberdade enfim sacramentada nos EUA, Jon-Adrian 'JJ' Velazquez ressalta que pretende estreitar laços com os filhos e os netos

"O ar parece diferente. As pessoas parecem diferentes. Conforme caminho, sinto-me mais leve". Essas foram algumas das primeiras palavras proferidas por Jon-Adrian 'JJ' Velazquez, na última segunda-feira (30), ao receber a oficialização de sua inocência.



O ator americano ficou preso durante 23 anos, entre 1998 e 2021, injustamente acusado por um crime que não cometeu. Há três anos, ele foi solto, em regime provisório, depois de uma reviravolta no rumo das investigações. Agora, a liberdade foi enfim sacramentada por um juiz da Corte de Manhattan.

Em entrevista à emissora americana "CBS New York", o artista, de 48 anos, ressaltou que seus maiores planos são relacionados à família. Ele quer estreitar, finalmente, o vínculo com os filhos e os netos, algo que foi prejudicado nos últimos anos devido ao período que viveu encarcerado.



"Estou estabelecendo meus laços com meus filhos... E agora tenho netos! Estou usando também minha voz como plataforma para ajudar as pessoas. Se você estiver sob a mira do júri, preste atenção", afirmou.

Nos últimos três anos, Jon-Adrian 'JJ' Velazquez se tornou um ativista em prol de sentenças equivocadas emitidas pela Justiça americana.



"Estou desapontado que o sistema não funciona. Meu pai era policial. Como fui acusado do assassinato de um policial aposentado?", ele reclama, indignado.

Entenda o caso

JJ Velazquez foi preso em 1998 e condenado à prisão perpétua pelo assassinato de um policial aposentado.

Ele conseguiu a liberdade em 2021 após investigações apontarem sua inocência. Na última segunda-feira (30), quase 23 anos após sua prisão, ele foi oficialmente inocentado. Foram 27 anos sob a condenação injusta.

Uma série de evidências mostrava que JJ Velazquez não tinha nenhuma relação com a morte do agente. Suas feições não batiam com os relatos das testemunhas.



Durante quase dez anos, seus advogados lutaram até que ele fosse finalmente liberado. Em outubro de 2022, Vazquez recebeu um pedido de desculpas público do presidente Joe Biden por sua prisão.

