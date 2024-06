A- A+

Turnê Atração do Rock in Rio, Cyndi Lauper anuncia despedida dos palcos Cantora fará última turnê depois de se apresentar no Brasil

Cyndi Lauper anunciou que fará este ano sua última turnê. A cantora, que em setembro estará no Rock in Rio, fará um giro por 23 cidades da América do Norte no outono antes de fazer encerrar sua carreira nos palcos.

A turnê se chamará Girls Just Wanna Have Fun, nome do maior hit de Lauper, e terá início em 18 de outubro em Montreal e terminará em 5 de dezembro no United Center de Chicago.

Lauper, que agora se dedica ao lançamento do documentário "Deixe o Canário Cantar", da Paramount+, passará pelo Madison Square Garden, de Nova York, o Intuit Dome, de Los Angeles, e o Chase Center, em San Francisco, entre outros espaços.

Antes disso, Lauper se apresentará no Rock in Rio, no dia 20 de setembro, data que o festival dedicará às mulheres, com a presença apenas de artistas femininas. Além de Lauper, que estará no Palco Sunset, também se apresentarão Katy Perry, Ivete Sangalo, Angelique Kidjo, Gloria Gaynor e Iza.

