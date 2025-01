A- A+

cinema Atriz de "A substância" diz que levou 1 ano para se recuperar dos efeitos das próteses faciais usada Efeitos foram sentidos até mesmo no filme seguinte feito pela estrela

Margaret Qualley compartilhou os desafios físicos enfrentados durante as filmagens de "A substância", em entrevista recente ao podcast Happy Sad Confused. A atriz revelou que sua pele sofreu severos danos devido ao uso de próteses faciais, levando cerca de um ano para se recuperar completamente. A situação impactou tanto as gravações que a diretora Coralie Fargeat precisou evitar enquadramentos que destacassem o rosto da atriz em determinadas cenas.

"Meu rosto estava tão ferrado que, no final, eles tiveram que filmar de ângulos baixos, com palmeiras ao fundo, porque simplesmente não podiam mostrar minha cara", relatou Qualley.

O filme, disponível nas plataformas de streaming MUBI e Prime Video, traz Margaret Qualley no papel de Sue, uma versão jovem e idealizada da personagem Elisabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore. A trama foi premiada no Festival de Cinema de Cannes de 2024, conquistando o prêmio de Melhor Roteiro.

A história gira em torno de Elisabeth Sparkle, uma atriz veterana que recorre a um programa de aprimoramento corporal para rejuvenescer e manter sua relevância na indústria.

Impactos físicos das próteses

Para dar vida a essas mudanças, a equipe de efeitos especiais utilizou próteses corporais e faciais criadas pelo maquiador Pierre Olivier Persin. Margaret Qualley revelou que as próteses foram usadas para criar um corpo que atendesse ao ideal de perfeição exigido pela narrativa.

"Era como viver dentro de uma câmera de tortura", descreveu a atriz, relembrando os oito dias de gravação em que vestiu uma prótese complexa que simulava uma fusão entre ela e Demi Moore.

Durante as gravações, o uso de maquiagem pesada e próteses faciais provocou uma crise de acne na atriz, que persistiu mesmo após o término do projeto. A condição continuou a impactar Margaret no set de seu filme seguinte, "Tipos de gentileza," dirigido por Yorgos Lanthimos.

Curiosamente, a acne acabou sendo incorporada a um dos personagens do novo drama. "Eu pensei: 'Bem, isso é perfeito. Um dos personagens pode usar todo o meu acné protético louco'", disse Qualley.

A recuperação física da atriz após as gravações de "A substância" ilustra os desafios enfrentados por artistas que se submetem a transformações intensas para atender às demandas estéticas do cinema.

Demi Moore também enfrentou uma transformação significativa para o papel. Sua personagem foi envelhecida artificialmente, com próteses que destacavam rugas e marcavam os traços faciais. Segundo Moore, o processo de maquiagem podia levar até nove horas, período em que era impossível comer ou beber devido à delicadeza do trabalho.

Veja também