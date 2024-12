A- A+

REDES SOCIAIS Atriz mexicana tem identidade confundida e se revolta após ser dada como morta: "Estou viva e bem" Caso envolvendo equívoco com nomes parecidos de duas artistas ganha repercussão no país

A atriz mexicana Marcela Alcaraz se tornou o principal assunto nas redes sociais, sobretudo no México, depois de ser confundida com a cineasta (quase) homônima, e também mexicana, Marcela Alcázar, que morreu, na última quinta-feira (5), em decorrência de uma broncoaspiração após a aplicação de kambô, substância à base do veneno de uma rã amazônica utilizada como parte de um ritual para limpeza espiritual. Por meio de um vídeo no Instagram, Marcela Alcaraz, a atriz, surpreendeu mexicanos ao ressaltar que está vivíssima — e igualmente revoltada por ter sido dada como morta erroneamente. O caso vem repercutindo no país.

"Estou viva e bem. Sigo em casa com a minha família. Esta falsa notícia foi um grande impacto para mim e para meus entes queridos, principalmente meu filho pequeno", afirmou ela, por meio de um vídeo publicado no Instagram. A artista ressaltou, no mesmo comunicado, que a confusão afetou profundamente sua família, surpreendida pela onda de especulações.

A situação gerou uma onda de indignação entre internautas no México, levantando um debate sobre o poder da desinformação e o impacto que um erro como este pode causar.

Qual atriz morreu após usar com veneno de rã?

Cineasta mexicana, Marcela Alcázar Rodríguez morreu, aos 33 anos, depois de passar pela aplicação de kambô num curso espiritual.

O kambô é um veneno extraído da rã amazônica Phyllomedusa bicolor, também conhecida como rã-kambô ou sapo-verde, e que é utilizado em práticas rituais e medicinais, quase sempre em formato de pomada. A aplicação na pele provoca reações como febre, tontura e vômito. O uso da substância é proibido no Brasil.

