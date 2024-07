A- A+

SHOW Banda pernambucana Som da Terra celebra 49 anos, no Teatro de Santa Isabel, na próxima quarta (10) O espetáculo "No Meio do Mundo" irá revisitar sucessos da trajetória do grupo musical

A banda pernambucana Som da Terra sobe no palco do Teatro de Santa Isabel para celebrar os 49 anos de carreira, na próxima quarta-feira (10), às 20h. O show "No Meio do Mundo" promete reviver a trajetória musical repleta de sucessos da Música Popular Brasileira adorados pelo público.

O espetáculo contará com participações especiais do sanfoneiro Marcelo Mendes e da cantora baiana Sarajane que vão subir no palco para performar ao lado da Som da Terra transformando o teatro em um salão de dança. Os ingressos do show "No Meio do Mundo" estão disponíveis na bilheteria do Santa Isabel por R$ 40.

A Som da Terra é conhecida por sua mistura única de ritmos regionais e energia contagiante, se tornando uma referência da cultura pernambucana. Com quase cinco décadas de carreira, o repertório de "No Meio do Mundo" será nostálgica.

A banda pernambucana promete revisitar seus maiores sucessos e trazer à tona clássicos que marcaram época, celebrando a rica diversidade cultural e sonora que caracteriza sua trajetória.

Para quem aprecia a cultura nordestina e sua musicalidade autêntica, este show é uma oportunidade de celebrar a longevidade e a vitalidade do grupo musical.

SERVIÇO

Show "No Meio do Mundo" - Som da Terra

Quando: Quarta-feira (10), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 40 na bilheteria do teatro

Mais informações: @teatrodesantaisabel

