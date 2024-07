A- A+

FÉRIAS Oficina Brennand faz programação de férias culturais a partir do dia 6/7, na Várzea Espaço cultural vai promover oficinas de pintura, barro e dança, além de ampliar as visitas guiadas

Um dos principais equipamentos expositivos do Recife, a Oficina Brennand, no bairro da Várzea, começa sua programação de férias para crianças, jovens e adultos, a partir do da 6 de julho.

Além dos tradicionais atrativos da “Cidadela”, conjunto arquitetônico e artístico que salvaguarda mais de três mil obras do artista que dá nome ao equipamento cultural, Francisco, a instituição promove também atividades e oficinas de expressões variadas, além de ampliar o serviço de visitação guiada.

Infanto-juvenil

Abrindo o calendário de entretenimento cultural, no sábado (6), é a vez do projeto “Artes da Oficina - Memórias da terra: experimentações com geotinta”, que vai oferecer descobertas com geotinta, um pigmento natural feito à base de terra. Voltado para o público de 10 a 14 anos, e conduzido pela artista Maria Cecília Villanova.

Já nos finais de semana consecutivos, é a vez do projeto “Ocupa Oficina”. No dia 14, o público infantil (5 a 12 anos) recebe o dançarino Rafael Fx com “Experiências em breaking”, explorando a ideia de constelação, um tema que dialoga com as práticas coletivas envolvendo práticas corporais de dança, como o breaking e outras danças urbanas, e com o ato de brincar.

Já no dia 20, a ceramista Micaella Alcântara propõe uma experiência sensorial com a oficina “Expresse os sentimentos através do barro”, para a faixa etária de 6 a 10 anos.

“CapiDançaBaribéNois”

Julho também é o último mês da exposição “CapiDançaBaribéNois”, do artista carioca Ernesto Neto, que ocupa o espaço “Estádio” do museu, inspirada no rio Capibaribe.



Consiste numa escultura de croché com quase 50 metros de comprimento. Em cartaz desde novembro passado, terá o rito de encerramento no dia 27 com a presença do artista e de integrantes do grupo Maracatu Real da Várzea.



Atividades de férias

na Oficina Brennand

"Artes da Oficina - Memórias da terra: experimentações com geotinta"

Com Maria Cecília Villanova

6/7, 14h às 16h

Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos

Ocupa Oficina

Experiências em breaking

Com Rafael Fx

14/7, 14h às 16h

Crianças, de 5 a 12 anos

"Expresse os sentimentos através do barro"

Com Micaella Alcântara

20/7, 14h às 16h30

Crianças, de 6 a 10 anos

Encerramento “CapiDançaBaribéNois”

27/07/2024, às 15h

Acesso mediante a compra de ingressos na entrada do museu

Visitas guiadas

Quartas: 3, 10, 17, 24 e 31 de julho

Sextas: 5, 12, 19 e 26 de julho

Sábados: 6, 13, 20 e 27 de julho



SERVIÇO

Oficina Francisco Brennand

Onde: Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea, Recife

Funcionamento: das 9h às 17h (bilheteria aberta até 16h)

Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada); residentes em Pernambuco - R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada)

Gratuidade para crianças até 5 anos, professores e alunos da Rede Pública, funcionários de museus e guias de turismo

Inscrições nas oficinas no Instagram: @oficinafranciscobrennand

Informações: (81) 2011-5466



