Bar Super 8 promove sessão especial em tributo ao Cinema São Luiz

Uma marca do Bar Super 8, cineclube que fica no Centro do Recife, é o letreiro feito em homenagem ao Cinema São Luiz. Neste mês, o templo do cinema pernambucano comemora 72 anos e teve sua reabertura anunciada para o mês de novembro. Para homenagear o tradicional cinema, o Super 8 promove uma edição especial do projeto Encontros do Cinema Pernambucano, nesta quarta-feira (18), às 20h. A entrada é gratuita.

O encontro exibirá duas obras que estão ligadas ao São Luiz, o documentário Quem Me Quer?, de Tiago Pinheiro, e o curta A Batalha dos Guararapes Parte II, com roteiro e direção do conhecido programador Geraldo Pinho (in memoriam), Fredi Maia e Paulo André Leitão. A noite também terá a presença de convidados que fazem parte da história deste espaço sagrado para o audiovisual de Pernambuco.

“Nós do Bar Super 8 sempre tivemos o desejo de honrar o legado desse equipamento cultural tão importante, e finalmente chegou a hora. No mês de aniversário e com a notícia da reabertura, não poderia haver momento mais propício para celebrar a existência deste cinema que fez e faz parte das nossas vidas”, destaca Vinicius Costa, sócio do Bar Super 8.

Para abrir a noite, será exibido Quem Me Quer?, documentário que faz um apanhado histórico do Cinema São Luiz com entrevistas com nomes como Luiz Severiano Ribeiro Neto, Kleber Mendonça Filho, Cynthia Falcão, Lula Cardoso Ayres Filho, Geraldo Pinho, Janete Marques, Alexandre Figueirôa, Janaina Guedes, Julya Vasconcelos, Luiz Joaquim e Joel Datz (Irmão Evento). Quem representará na sessão será a produtora Ana Patrícia Vaz Manso.

Em seguida, a tela do Bar Super 8 exibirá o filme A Batalha Dos Guararapes Parte II, de 1978, que está digitalizado e restaurado. Gravada em super-8, a obra faz uma crítica ao longa original do diretor Paulo Thiago, Batalha dos Guararapes, produzido durante a ditadura militar, e conta com cenas filmadas no Forte de Pau Amarelo, em Paulista, e na avenida Guararapes, no Centro do Recife.

Público poderá assistir a sessão de cinema gratuitamente | Foto: Wandryiu Figuerêdo/Divulgação

Bar Super 8

O espaço cultural tem se destacado na cena recifense como um ponto de encontro democrático para quem faz o cinema pernambucano acontecer. Nos últimos meses, com o projeto Encontros do Cinema Pernambucano, o Bar Super 8 realizou mais de 70 sessões, de forma democrática e participativa.

Neste período, foram exibidas mais de 280 obras a partir de uma curadoria que busca valorizar a diversidade de abordagens e de realizadoras e realizadores que queiram apresentar seus trabalhos e debater com o público sobre a construção das obras.

SERVIÇO:

Encontros do Cinema Pernambucano - Sessão especial para o Cinema São Luiz

Quarta-feira (18/09), às 20h

Bar Super 8 (Rua Mamede Simões, 144 - Loja 11 - Santo Amaro, Recife-PE)

Gratuito

Mais informações: Instagram do Bar Super 8 (@barsuper8)

