HOMENAGEM Batman Day 2024 celebra 85 anos do Cavaleiro das Trevas no Brasil Confira a trajetória de um dos mais populares heróis da cultura pop ao longo de mais de oito décadas

Celebrando os 85 anos do Cavaleiro das Trevas, o Batman Day reúne fãs ao redor do mundo para homenagear e honrar o legado longevo de um dos maiores heróis da cultura pop.

Neste sábado, 21 de setembro, acontece a comemoração anual do vigilante noturno Batman, que se tornou símbolo mundial por efeito de suas diversas representações em quadrinhos, filmes, programas de TV, desenhos animados, jogos e muito mais.

Crédito: Divulgação | Batman Day 2024 celebra 85º aniversário do Batman

Entre alienígenas kryptonianos, homens aracnídeos, deuses, amazonas e super soldados, admira como o Batman alcançou uma alta popularidade dentro do universo de super-heróis. Sem superpoderes, o vigilante noturno esteve vulnerável às sequelas de combate, ou até mesmo à morte, mas isso nunca o conteve.

O Batman consegue evitar essa calamidade através da sua sagacidade, inteligência, treinamento marcial, habilidades investigativas e o uso de equipamentos tecnológicos. A máscara representa o medo e o indomável, mas o destaca pertence ao homem por trás dela: Bruce Wayne.

Crédito: Warner Bros/Divulgação | Bruce Wayne de Robert Pattinson

Os dramas e dilemas vividos pelo personagem, para além do seu alter ego, é o que conecta o público com o herói. Se Clark Kent é a persona do Superman, Batman é a sombra de um personagem mais complexo, que luta para não se desvirtuar dos seus propósitos como um homem mortal.

Porém, a história do Homem-Morcego não começou como o grande público conhece.

Origem

Ao longo dessas mais de oito décadas, muitas versões do Cavaleiro das Trevas foram realizadas, como ex-Robins, anti-heróis e personagens alternativos da DC. Contudo, a história de origem mais conhecida é a do órfão bilionário Bruce Wayne que, ao ter os pais assassinados, cresce com o desejo de vingá-los e restaurar Gotham City da corrupção e do crime.

Inicialmente, ele foi concebido para encenar um vigilante sombrio, violento e menosprezável, inspirado no gênero policial da época. O Homem-Morcego ganhou, durante o seu desenvolvimento, uma postura mais heróica, incluindo princípios morais como não matar e não usar armas de fogo.



LINHA DO TEMPO:

Arte: Greg Vieira/Folha de Pernambuco

Batman Day Brasil

A DC e a Warner Bros. Discovery preparam diversas experiências para os fãs no Brasil e no mundo. Entre as atividades, os brasileiros vão poder adquirir matérias especiais em mais de 1.000 lojas de varejo, participar da corrida Batman Night Run e ver uma exibição da ''Liga da Justiça''.

Em São Paulo, será inaugurado um novo mural no Beco do Batman, enquanto no Rio de Janeiro haverá um show de drones. Ambas as cidades também vão projetar o Bat-Sinal na noite da data comemorativa.

Crédito: WarnerBros/Divulgação | Robert Pattinson em ''The Batman" (2022)

Batman Day no cinema

Outra forma de celebrar os 85 anos do vigilante noturno é revisitando suas adaptações. No cinema há opções como "Batman" (1989) e ''The Batman" (2022), protagonizado, respectivamente, por Michael Keaton e Robert Pattinson.

Maratona no streaming

Para algo mais caseiro, a plataforma de streaming Max pode ser uma possibilidade. Ela possui uma coleção variada de filmes e séries do Batman.

Entre os destaques, estão grandes sucessos como "Batman" (1989) e "Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)", e para quem gosta de maratonas "Batman: A Série Animada", os filmes animados do Homem-Morcego e a nova série "Pinguim", que estreou no dia 19 de setembro.

Batman Comic Books e DC Universe Infinite

Durante o Batman Day, fãs de quadrinhos poderão encontrar edições especiais das histórias do herói em lojas selecionadas. Entre os destaques está "Joker: The World", uma antologia com 184 páginas que traz histórias do Coringa escritas por equipes criativas de 13 países, destacando o grande vilão.

Crédito: Divulgação | Série de HQs ''Batman: O Longo Dia das Bruxas''

Outras publicações incluem a edição de luxo de "Batman: O Longo Dia das Bruxas", o primeiro número da nova série "Batman The Long Halloween: The Last Halloween" e uma nova impressão da edição "Noir de Batman/Elmer Fudd".



Além disso, a plataforma DC Universe Infinite oferecerá uma coleção selecionada de conteúdos centrados no Batman, disponíveis gratuitamente, sem a necessidade de assinatura. Assinantes poderão ler o primeiro número de "Batman The Long Halloween: The Last Halloween" no mesmo dia do lançamento impresso, a partir de 25 de setembro.

Produtos do Batman Day

A coleção comemorativa do 85º aniversário de Batman já está disponível para pré-venda, com 10 filmes animados em 4K UHD, incluindo títulos como "Batman: Mask of the Phantasm" e "Batman: The Killing Joke".

Entre os destaques editoriais, o lançamento do livro infantil "Batwheels: Race to the Holidays", a reedição de "Batman: 5-Minute Stories", e a publicação do romance "Batman: Resurrection", uma sequência direta do filme de 1989, prevista para 15 de outubro.

A Spin Master lançou produtos especiais, como uma réplica em escala 1:15 do Batmóvel Tumbler e figuras de ação limitadas de "The Dark Knight". A Crocs também está celebrando com uma coleção especial de calçados temáticos do Batman.

Além disso, haverá novidades como um evento temático do jogo "MultiVersus", novas colaborações com a "Barbie Signature", e acessórios da marca Casetify inspirados no Batman.

