A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Big Fone vai tocar novamente! Saiba quando e qual será a dinâmica Uma nova ligação durante a programação da Globo irá influenciar na dinâmica do jogo

O famigerado Big Fone voltará a tocar no BBB 25! Será na manhã desta quarta (29), logo após o programa Mais Você.

Os brothers e sisters irão receber a ligação e quem atender ao Big Fone irá ganhar um almoço especial com sua dupla. Eles poderão chamar outras duas duplas para participar do momento.

Mas, não será um simples almoço. Tadeu Schmidt anunciou que, durante o almoço, as três duplas tomarão decisões que irão afetar o jogo.

No entanto, as duplas não saberão, mas todo o almoço será transmitido, imagem e som, em um telão, para todos os outros participantes da casa.



As três duplas terão de decidir, entre elas, quem deverá ficar imune.

Veja também