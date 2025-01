BBB 25: Diego Hypolito evita pautas polêmicas em conversas na casa e web aponta "medo de se queimar"

A- A+

A participação do ginasta Diego Hypolito no “Big Brother Brasil” já está dando o que falar. Em poucos dias de confinamento, o público percebeu que o brother tem evitado dar suas próprias opiniões em conversas sobre temas considerados polêmicos com os demais participantes, o que poderia ser parte de sua estratégia dentro do reality show.

Nesta quinta-feira (16), o nome do atleta se tornou um dos assuntos mais comentados na rede X.

Na plataforma, um internauta afirmou que Hypolito “é muito esperto. Qualquer assunto sobre minoria ele se levanta e sai fora”.

A atitude do brother foi assim percebida quando o tema era alguma pauta social como racismo e machismo, de acordo com comentários tanto no X quanto no Instagram. Algumas pessoas consideram que o ginasta tem “medo de se queimar” com o público que acompanha o BBB 25.

Outras internautas já dizem que é uma atitude certeira para manter sua imagem bem vista por diferentes grupos — e que até fariam igual se estivessem sob vigilância 24 horas por dia.

Na quarta-feira (15), o brother havia comentado com a musa fitness Gracyanne Barbosa que temia pela sua reputação fora da casa. “Eu tenho medo de estragar a minha história”, disse Hypolito.

“É impossível estragar sua história”, respondeu a modelo. “Claro que a gente vai errar. Falou uma frase pontual, uma brincadeira, ok. Errou ali... Todo mundo vai errar.”

