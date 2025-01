BBB 25: Diogo Almeida e Vilma são os líderes da semana em prova disputada

A- A+

A segunda liderança do BBB 25 foi disputadíssima e quem levou a melhor, desta vez, foi a o ator Diogo Almeida e sua mãe, Vilma, do Camarote. Além de vencer a prova da noite e conquistar a "superliderança", eles ganharam R$ 10 mil.



A dupla irá indicar quem irá para o Paredão no próximo domingo (26), e sem chance de se salvar na prova Bate e Volta.

Prova do Líder

Antes da Prova do Líder, Vinícius e Aline, líderes até então, tiveram direito ao último decreto, usaram o poder do veto, tirando de Edilberto e Raissa a chance de conquistar a liderança nesta semana



Dez duplas participaram da Prova do Líder. A primeira fase eliminatória, consistiu em um duelo, no estilo quiz, com verdades e mitos sobre a caspa, entre as duplas. Ao sinal "Valendo", as duplas arremessavam bolas nas direções do botões "Verdadeiro" ou "Falso". Avanaçaram à fase final as cinco duplas que melhor pontuaram no duelo.

Na final, um jogador da dupla ficava responsável por girar o volante que acionava um parafuso, bombeando líquido para dentro de um frasco. À medida que o líquido entrava no frasco, a bolinha subia. O outro jogador avisava quando a bolinha já podia ser capturada

Nesse momento, o primeiro jogador deixava o volante e descia para pegar a bola e colocá-la em uma bolsa. Na sequência, deveria eliminar 20 caspas na cabeça gigante, colocá-las em um escudo e acionar o botão que finalizava a prova. Consagrou-se campeã a dupla que concluiu a prova corretamente, com todas 20 caspas no escudo.

Dinâmica da semana

Nesta sexta(24), os líderes colocarão três duplas na mira, uma delas será a indicada no domingo (26).

No sábado (25), acontece a Prova do Anjo. A dupla vencedora irá imunizar uma outra dupla (exceto uma das três que estarão na mira dos líderes).

Nesse meio tempo, o famigerado Big Fone irá tocar. Quem atender, deverá entrar em acordo com seu par e indicar uma das duplas ao Paredão.

No domingo (26), formam o Paredão: dupla indicada pelos líderes; dupla enviada pelo Big Fone; dupla mais votada pela Casa, que terá direito ao Contragolpe, mandando outra para o Paredão. As três últimas participam do Bate-e-Volta e uma se salva. Estará formado o Paredão Triplo.



Veja também