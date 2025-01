BBB 25: Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira levam sertanejo e arrocha à festa desta sexta (24)

A- A+

Segundo “Sextou” do BBB 25 será ao som do sertanejo. Na festa desta sexta (24), na “casa mais vigiada do Brasil”, a animação ficará por conta dos artistas Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira.

O trio subirá ao palco do BBB 25 ao som das canções "Sinônimos" e "Estou Apaixonado" e farão o show juntos, com um repertório repleto de hits dos três cantores.

"Sem dúvidas, o Big Brother Brasil é um dos programas mais importantes da TV brasileira, um grande desejo meu como artista. Sempre falei para mim mesmo que queria cantar no BBB e isso foi tão forte que está acontecendo agora. É uma realização muito grande na minha carreira; eu estou com a expectativa altíssima. É uma honra sem tamanho para mim. Vai ser incrível", diz Tierry, autor dos sucessos "Cabeça Branca" e "Hackearam-me".

Já Gustavo Mioto, que, entre outras músicas, canta "Solteiro não trai" e "Despedida de Casal, diz que o repertório tem tudo a ver com a festa.

"São músicas que vão fazer todo mundo sentir aquela nostalgia cantando, e a galera que estiver em casa também vai sentir essa energia boa. É a primeira vez que nós três estaremos cantando juntos um show inteiro, então vai ser uma noite muito especial".

Luan Pereira não esconde a ansiedade pela apresentação desta sexta (24).

"O BBB é massa demais! Lembro de quando eu era pequeno e ficava acompanhando com a minha mãe. A espiadinha é de lei! Minha parte preferida são as provas, sempre fico me perguntando como eu me sairia se estivesse dentro do jogo".

Entre seus sucessos, estão "Roça em mim" e "Moletom".



