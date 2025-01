BBB 25: Delma afirma que tinha pavor de academia; por que algumas pessoas têm este sentimento?

A- A+

Se tem algo que os brothers fazem nesta edição do Big Brother Brasil é fazer exercícios e ir à academia. Gracyanne, por exemplo, fica cerca de 4 horas no local. Delma, uma das participantes com mais idade da casa, fez flexões na área externa e convoca os participantes mais novos para fazer exercício também.

Ela chamou Edilberto e Raissa para fazer exercícios, disse para começar por uma esteira ou bicicleta, algo mais leve e declarou que antigamente também sentia medo e vergonha de ir para a academia.

"Começa na esteira devagarzinho, bicicleta. A gente não sabe, mas tem que aprender com os jovens. Eu também tinha pavor de academia", disse. Mas por que algumas pessoas têm medo de ir à academia?





Os olhares indiscretos, o pudor na hora de praticar algum exercício de musculação ou até mesmo a ansiedade por iniciar um treino. Essas emoções se reúnem em um novo fenômeno batizado nas redes de "gymtimidation", uma junção das palavras em inglês gym (academia) intimidation (intimidação), e que traz à tona uma sensação muito familiar.

Em uma pesquisa publicada pelo The New York Times, que entrevistou 2.000 americanos, concluiu-se que mais da metade deles experimenta algum tipo de ansiedade ao se inscrever em uma academia. Além disso, 1 em cada 10 pessoas (10%) sente que sua saúde mental a impede de fazer exercícios. Números alarmantes que apenas revelam uma realidade desconhecida e que, às vezes, pode ser prejudicial para a saúde mental.

Basta navegar um pouco pelas redes sociais para perceber que ir à academia pode se tornar um problema para muitos.

Sentir intimidação em uma academia pode estar relacionado a vários fatores psicológicos, sociais e biológicos. Luis Antón, psicólogo na IPSIA Psicología, na Espanha, confirma uma realidade da qual muitos discordam: a opinião dos outros tem uma profunda influência em como nos vemos e nos tratamos.

— Essa necessidade de aprovação social e o temor da desaprovação podem gerar sentimentos de vulnerabilidade e ansiedade. Nas academias, onde a aparência física e o desempenho são altamente visíveis, essas preocupações se amplificam — explica.

Mas essa insegurança física não afeta homens e mulheres da mesma forma. Vários estudos sugerem que as mulheres podem ser mais propensas a experimentar ansiedade relacionada à ida à academia em comparação com os homens.

Um estudo publicado no Journal of Health Psychology confirma que o sexo feminino reporta níveis mais altos de ansiedade social por se sentir obrigado a cumprir certos ideais estéticos. Ou seja, podem se sentir mais julgadas pela aparência física em comparação aos homens. Ainda assim, Antón adverte que é importante reconhecer que os homens também podem experimentar altos níveis de ansiedade na academia, pressionados a cumprir certos padrões de masculinidade e desempenho — mas confessa que “as mulheres parecem ser mais suscetíveis a essa ansiedade”.

Outro estudo da empresa britânica Puregym confirma que 67% das mulheres têm medo da academia, e 25% das que praticam esportes dizem sentir-se intimidadas. Esses dados mostram o motivo pelo qual cada vez mais existem estabelecimentos esportivos que são exclusivos para mulheres.

