BBB 25: Diego Hypólito e Vitória Strada dão gargalhadas em horas inapropriadas; por que acontece?

Quem nunca soltou aquela gargalhada em momentos inapropriados? A atriz Vitoria Strada e sua dupla Mateus, no BBB, soltaram em plena prova bate e volta no domingo quando se assustou com a presença do dummie, ajudante de provas no programa.

O ginasta Diego Hypólito riu, não só uma, mas duas vezes, quando estava conversando seriamente com a irmã, Daniele Hypólito. Mas por que isso acontece?

Em momentos de estresse emocional, o corpo usa a risada para aliviar um pouco da tensão. Rir em uma situação triste ou de pressão, significa que o nosso organismo está tentando criar uma situação menos conflituante e mais relaxante. Até porque ninguém fica confortável em momentos indelicados.

A risada também libera endorfina, nos relaxando e diminuindo a dor. Inconscientemente, a pessoa pode rir acreditando que isso pode ajudar a outra que está passando por um momento difícil.

A risada tem a função social de comunicação entre duas pessoas, por ela ser contagiante, ela acaba aproximando duas ou mais pessoas. Ela também tem como objetivo modificar a conduta do outro, como se fosse um momento de alívio pelo perigo, estresse ou aflição ter passado, gerando uma resposta de relaxamento.

Ela ainda gera benefícios para a saúde da pessoa, visto que a risada também inibe a produção de hormônios de estresse e ansiedade, o que também melhora a resposta do seu sistema imunológico.

Quando se transforma em um problema?

Porém, o assunto pode ser sério e, em alguns casos, considerado um transtorno com necessidade de ser tratado por um médico especialista no assunto.

Em casos extremos, essa risada incontrolável, pode indicar problemas neurológicos como a síndrome do afeto pseudobulbar, também chamada de “transtorno da expressão emocional involuntária” ou “labilidade emocional”. Além das risadas, ela também causa choro e bocejos involuntários.

Essa síndrome é associada a diferentes doenças neurológicas como esclerose lateral amiotrófica (ELA), esclerose múltipla, atrofia de múltiplos sistemas (ALS) e demências vasculares, entre outras.

Até pacientes que sofreram um AVC (acidente vascular cerebral) podem apresentá-la.

Isso acontece quando essas doenças associadas causam danos em áreas específicas do cérebro, como no sistema límbico, que está associado às nossas emoções, e o córtex pré-frontal (atividades analíticas, gerenciamento de emoções e inibição de impulsos).

As manifestações involuntárias de riso descontrolado também são sintomas da crise gelástica que, nesse caso, acaba sendo identificada em pacientes com epilepsia ou em consequência de um tumor na região hipotalâmica.

Diagnóstico

Vale ressaltar que essa não é uma condição psiquiátrica e não pode ser associado a “loucura”, como alguns pacientes pensam estar. O diagnóstico é complexo envolvendo inúmeros exames para identificar quais são as lesões e em que áreas do cérebro.

Muitas vezes, os sintomas podem não ser investigados por estarem, erroneamente, associados ao comportamento emocional.

É importante sempre procurar um médico especializado, como um neurologista, para fazer uma investigação e dar o diagnóstico certo. Apesar de não ter cura, é possível diminuir a intensidade das crises e controlar os sintomas por meio de antidepressivos.

