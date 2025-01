A- A+

POPULAÇÃO Homens cresceram duas vezes mais do que mulheres no último século, mostra estudo Segundo cientistas, quanto maior o IDH, maior será a altura e o peso da população

Os aspectos físicos que representam a figura masculina estiveram sob transformação no último século. Um novo estudo, publicado na revista científica Biology Letters, mostrou que os homens tiveram um aumento considerável em sua altura e peso, duas vezes mais do que as mulheres.

De acordo com a pesquisa, que analisou registros de 62 países, para 0,2 ponto a mais no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), um indicador socioeconômico, as mulheres ganhavam em média 1,7 cm de altura e 2,7 kg, já os homens, 4 cm de altura e 6,5 kg.



Ou seja, as melhores condições de vida influenciam nos aspectos físicos de ambos os sexos.

— Estamos vendo insights sobre como a seleção sexual moldou o corpo masculino e feminino e como ambientes melhorados, em termos de alimentos e menor carga de doenças, nos libertaram de nossos grilhões — afirma o professor Lewis Halsey da Universidade de Roehampton, em entrevista ao The Guardian.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é calculado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). São avaliados três critérios de cada país: renda, educação e saúde.



A partir disso, é dada uma nota entre 0 e 1. Na avaliação, o 0 indica nenhum desenvolvimento humano e 1 indica desenvolvimento humano total.

"Indivíduos que vivem em países com baixas pontuações no IDH têm mais probabilidade de sofrer de doenças infecciosas, má nutrição crônica e maior carga geral de doenças do que indivíduos que vivem em países com altas pontuações no IDH", afirmam os pesquisadores, no estudo.

Para avaliar as mudanças dentro na altura dentro de um mesmo país, durante um período em que as condições de vida estavam melhorando, os pesquisadores verificaram registros do Reino Unido, que teve um aumento de 0,8 em 1900 para 0,94 em 2022 no IDH.



Assim, descobriram que a primeira metade do século, a altura média feminina aumentou 1,9%, de 159 cm para 162 cm, enquanto a altura média masculina aumentou 4%, de 170 cm para 177 cm.

— Para colocar isso em perspectiva, cerca de uma em cada quatro mulheres nascidas em 1905 era mais alta do que a média dos homens nascidos em 1905, mas isso caiu para cerca de uma em cada oito mulheres para aquelas nascidas em 1958 — aponta Halsey.

Segundo os cientistas, uma explicação para o desenvolvimento da altura e peso masculinos está na perspectiva evolucionista em que as mulheres preferem homens com uma estatura maior, pois seria um indicativo de vitalidade e saúde.

"As mulheres acham homens mais altos e musculosos com uma massa corporal geral relativamente grande (mas não obesos) particularmente atraentes", escreveram os autores.

A pesquisa foi iniciada a partir de trabalhos anteriores que mostraram que homens preferem mulheres mais baixas.

