Datafolha: mais ricos e escolarizados praticam mais atividade física no Brasil

Uma nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (22), mostra que quase metade dos brasileiros acima de 16 anos diz não praticar atividades físicas no dia a dia (47%).



Apenas 53% afirmam que os exercícios fazem parte de seu cotidiano, um cenário que é ainda pior quando considerados fatores como renda e escolaridade.

Entre aqueles cuja renda familiar é de até dois salários mínimos, somente 47% disseram realizar atividades físicas, ou seja, mais da metade eram sedentários.

Já na outra ponta, 66% daqueles com renda acima de cinco salários mínimos no Brasil afirmaram se exercitar rotineiramente, 13 pontos percentuais acima da média.

Além da desigualdade econômica, a pesquisa também mostra a influência do grau de instrução na prática dos exercícios.



Entre aqueles que tinham apenas o Ensino Fundamental completo, somente 44% relataram uma rotina de atividades físicas – percentual que subiu para 56% entre os com Ensino Médio e chegou a 66% entre aqueles que completaram o Ensino Superior.

O levantamento foi conduzido do dia 9 ao dia 11 de dezembro e envolveu 2.006 entrevistas presenciais com pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os resultados foram divulgados pelo jornal Folha de São Paulo.

Os dados mostram ainda uma desigualdade de gênero: entre os homens, 56% relataram atividades na rotina, percentual que foi levemente inferior, de 50%, entre as mulheres.



Em relação às faixas etárias, a maior adesão foi observada entre os de 16 a 24 anos (61%), e a menor entre os de 47 a 59 anos (47%), que foi abaixo até mesmo daqueles acima de 60 anos (55%).

Para os 47% de brasileiros adultos que afirmaram não se exercitar, a pesquisa perguntou qual foi o principal motivo. 49% deles citaram a "falta de tempo".



Em segundo lugar, veio a "preguiça/falta de vontade", relatada por 19%. "Não gostar" foi apontado como motivo por 9%, seguido por "problema de saúde/deficiência" (5%); "não se sentir bem fisicamente" (4%); "falta de dinheiro/recursos" (3%) e "falta de interesse" (2%).

O Datafolha perguntou ainda sobre os hábitos dos 53% que se exercitam no Brasil. A maioria (35%) disse praticar as atividades de 3 a 4 vezes por semana.



Apenas 4% relataram uma frequência de somente um exercício a cada 7 dias, e 25% chegaram a se exercitar todos os dias da semana.

A atividade preferida dos brasileiros fisicamente ativos foi a caminhada, relatada por 25%, seguida por musculação (13%); futebol (7%); bicicleta e corrida (ambos com 6%).

