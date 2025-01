Vacina da dengue: imunizante do Butantan pode ter 1 milhão de doses prontas ainda este ano

A- A+

A vacina dose única para dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, pode ter 1 milhão de doses preparadas e entregues neste ano, conforme a capacidade da instituição.



A produção do antígeno, porém, depende da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e outros ritos de inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS), caso da precificação de cada dose, além da avaliação na Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) — cuja função é determinar se o produto poderá ser incluído no sistema público, considerando seu manejo e preço — e, por fim, passar a integrar o calendário de vacinação brasileiro por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que orienta qual a priorização dos públicos que receberão as doses, entre outros temas.

Procurada pelo Globo, a Anvisa informou, por meio de nota, que a estimativa é de que a primeira manifestação técnica sobre a vacina “ocorra em até 90 dias, a contar de 16/12/2024”. O Instituto Butantan e a agência, contudo, já têm discutido a documentação da vacina desde abril do ano passado, em um processo chamado “submissão contínua”. Nele, ocorre a entrega gradual de documentos e informações. O último pacote de dados, informou o Butantan à época, foi enviado em dezembro de 2024. O que não impede, porém, a Anvisa de ter novos questionamentos a serem solucionados pela instituição.

Se aprovada, a vacina do Butantan será a primeira inovação do tipo a proteger contra a dengue em dose única. Nos ensaios clínicos para seu desenvolvimento, a vacina demonstrou 79,6% de eficácia geral para prevenir casos de dengue sintomática. A vacina é altamente eficaz para prevenir casos graves de dengue. E, até agora, tem pelo menos cinco anos de eficácia reconhecida e avaliada pelos pesquisadores.

Dentro das projeções do Instituto Butantan, mediante a aprovação, a produção de doses entrará em uma temporada mais intensa entre 2026 e 2027 — para quando são esperadas 100 milhões de doses.

QDenga

Em coletiva de imprensa realizada no começo da semana, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que a vacina disponível no SUS atualmente para dengue — a chamada QDenga, do laboratório Takeda — terá 9,5 milhões de doses compradas para este ano. Trata-se de um número maior do que os 6,5 milhões de aplicações disponíveis em 2024.

Por enquanto, recebeu o imunizante o público entre 10 e 14 anos de idade. A QDenga funciona por meio da aplicação em duas doses. O intervalo de aplicação entre elas é de 90 dias.

Em relação à vacina do Instituto Butantan, Nísia afirmou que o Ministério da Saúde tem acompanhado seu desenvolvimento, mas admite que é preciso mais tempo para que ela possa ser operacionalizada.

— É uma vacina candidata, pois vai ser avaliada pela Anvisa. Ela não terá efeito agora, como sabemos. Estamos trabalhando no curto, médio e longo prazo — afirmou a ministra

