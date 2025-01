No BBB 25, Dona Delma faz lista inusitada de vitaminas essenciais: ''Vitamina A de álcool''; entenda

A- A+

A pernambucana Joselma, mais conhecida como dona Delma, vem conquistando as pessoas dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil por conta da sua sinceridade e carisma. Na última segunda (20), a olindense surpreendeu os brothers do BBB 25 com a sua lista de vitaminas.

Dona Delma estava na academia da casa com outros participantes, quando foi questionada sobre as vitaminas necessárias para a sua sobrevivência. Ela junto com Diego Hypólito chegou numa lista inusitada.

Entre os nutrientes essenciais, os dois citaram durante a brincandeira: Vitamina A de álcool, Vitamina B de ‘brebeja’, Vitamina C de cerveja e Vitamina D de drink.

Confira o momento:

Dona Delma lista as vitaminas necessárias para sua sobrevivência:



Delma: "Vitamina B... brebeja!"



Diego: "Vitamina C.... cerveja! Vitamina A... álcool! Vitamina D...."



Delma: "Drink!" #BBB25 pic.twitter.com/IzbCSdqcUz — Antenados #BBB25 (@canalantenados) January 20, 2025

