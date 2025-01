A- A+

BBB 25 Em noite de resistência, Tadeu anuncia nova dinâmica de Paredão com Quarto Secreto no BBB 25 Apresentador Tadeu Schmidt detalhou, apenas para o público, novidades para a próxima berlinda, com o fim das eliminações em dupla

Além de resumir os acontecimentos da madrugada após o Show de Quarta, o programa desta quinta-feira (30), marcou o início de mais uma Prova do Líder, mais uma na modalidade resistência.

Antes de chamar o elenco para a competição, o apresentador Tadeu Schmidt detalhou, apenas para o público, como será a nova dinâmica da semana do BBB 25.

Paredão com Quarto Secreto

O terceiro Paredão do BBB 25 será disputado entre duas duplas, mas apenas um jogador será eliminado, e a sua dupla irá para o Quarto Secreto, mas o elenco não sabe sobre a mudança e acredita que a dupla será eliminada junta.



Já a Prova do Líder, que desta vez é de resistência, segue em dupla. Na sexta-feira (31), a dupla Líder colocará três duplas Na Mira. No sábado (1º), será a Prova do Anjo, e domingo (2) acontecerá a formação do Paredão.



Na terça-feira (4), a pessoa mais votada será eliminada, e a sua dupla irá inaugurar o Quarto Secreto, e vai voltar para casa com uma imunidade.



Prova do Líder

Pelas regras, quem está dentro da cabine, no provódromo, tem o contado eletrônico. É super simples, cada vez que vocês apertam, ele conta uma moeda. Atrás de vocês tem a contagem, quando vocês apertarem, vai aparecer o número.

As moedas vão começar a cair do teto e vocês vão começar a contabilizar. No fim de cada rodada, vai aparecer o número de moedas que caíram. A gente vai ver quem ficou em primeiro lugar, que foi o jogador que, ou acertou o número exato de moedas, ou mais se aproximou desse número exato.

Se duas ou mais pessoas botarem exatamente o mesmo número, faremos rodada desempate com os empatados. Mas, se por exemplo, numa rodada caírem 100 moedas do teto e um jogador contou 90, 10 a menos, o outro contou 110, dez a mais, a diferença é a mesma mas vence a rodada quem colocou o número mais baixo.

Agora, com quem está no gramado. O parceiro do jogador que ficou em primeiro lugar no ranking vai ser acionado. Ele vai ter que apertar o botão que está na frente de vocês antes que o tempo termine. Se não apertar, a dupla está eliminada.

Detalhe importante: também teremos rodadas eliminatórias. Nessas, as regras permanecem as mesmas para quem ficar em primeiro lugar no ranking de moedas. Mas, nas eliminatórias, aquele que ficar em último lugar na contagem de moedas vai ter a dupla eliminada. E, mais um detalhes: vocês não vão saber quando será uma rodada eliminatória".

Após o final da Prova do Líder, os vencedores também decidirão a divisão das duplas no VIP ou Xepa.

Cronograma da semana no BBB 25:

Quinta (23)

- Prova do Líder

Sexta (24)

- Na Mira do Líder

Líderes colocam três duplas Na Mira

Sábado (25)

- Prova do Anjo

Domingo (26)

- Formação de Paredão Quádruplo

Imunidade do Big Fone: Eva e Renata

Imunidade dos Anjos

Indicação dos Líderes

Duas duplas mais votadas pela casa no Paredão

Essas duas duplas vão entrar em consenso para o Contragolpe

Bate e Volta com três duplas, sendo que duas duplas se salvam



Terça-feira (4)

- Eliminação

A pessoa mais votada da dupla será eliminada

A outra pessoa da dupla vai para o Quarto Secreto, e volta para a casa imune

Veja também