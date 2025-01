BBB 25: web vê perseguição aos emparedados Raissa e Edilberto

A- A+

A primeira dupla indicada ao paredão no “Big Brother Brasil” já é conhecida: pai e filha, Edilberto e Raissa, foram colocados na berlinda pelos líderes da semana, os baianos Aline e Vinícius.

Parte do público considera que as críticas dirigidas à dupla têm sido exageradas. Nos últimos dias do BBB 25, a circense já foi chamada de “fora da casinha” por Mateus e de “exibida” e “boba” durante uma conversa de Thamiris com outros brothers.

Edy, entretanto, considera que isso já é uma consequência do paredão sobre eles. “É a mais pura realidade: se fôssemos líderes, estava todo mundo nos abraçando. Como não somos e estamos no paredão, está todo mundo nos massacrando”, disse o palhaço durante a gravação do Raio-X.

“Meu Deus, esse povo não para de falar da Raissa, né? 24h nessa perseguição e ainda só falam pelas costas. Isso só dá mais força pra ela. Agora, eu quero muito que a Raissa e o Edy fiquem nesse paredão, só pra calar a boca desse grupão”, comentou um internauta no X. Outra pessoa na plataforma afirma que a circense “está sendo excluída por alguns simplesmente por ser ela mesma”.

Fato é que a casa já está mais ou menos dividida em dois grupos, conforme a formação dos quartos (Edy e Raissa estão no quarto oposto ao dos líderes da semana). Por sinal, as únicas participantes que ainda não se posicionaram são Eva e Renata.

Grupos no BBB 25

De um lado, estão:

Vitória Strada e Mateus,

Camilla e Thamiris,

Vinícius e Aline,

Gracyanne Barbosa e Giovanna,

Diego Hypolito e Daniele Hypolito,

Guilherme e Joselma.

Do outro lado, estão:

Edilberto e Raissa,

Diogo Almeida e Vilma,

João Pedro e João Gabriel,

Arleane e Marcelo,

Maike e Gabriel.

Na madrugada desta sexta-feira (17), ambos os grupos ressaltaram que precisam combinar votos caso queiram se proteger. Gracyanne Barbosa, por exemplo, afirmou que quer fazer o possível para salvar os colegas Daniele e Diego Hypolito, com quem ela criou uma forte aproximação.

"Combinar votos é algo que eu até dizia que não faria, mas agora acho que devemos fazer. Não sei o que vocês acham", disse a musa fitness para alguns participantes.

