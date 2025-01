A- A+

BBB25 BBB25:Diego e Daniele Hypólito vencem Prova do Anjo, ficam imunes e botam Maike e Gabriel no Monstro Disputa deste sábado (25) teve Edilberto e Raísa e Maike e Gabriel vetados da prova

Com teclas coloridas que remetiam a um piano, cujo intuito era acertar a sequência correta de uma melodia e depois partir para a montagem de um sanduíche, brothers e sisters do Big Brother Brasil (BBB25) participaram neste sábado (25), da segunda Prova do Anjo da temporada.

A dupla Diego e Daniele Hypólito venceram a disputa e são os Anjos da semana. Além da imunidade, os irmãos também ganharam o poder de livrar mais uma dupla do Paredão.



Imunizada do próximo Paredão do programa, os também ganharam o poder de livrar outra dupla da berlinda - fato que deve ocorrer no domingo de formação de mais um Paredão.

E para o Monstro os vencedores escolheram a dupla Maike e Gabriel.

Com Edilberto e Raísa, vetados por Vitória e Mateus, e Maike e Gabriel vetados por Diego e Dani Hypólito, os demais participantes estiveram na disputa - exceção também para os líderes Diogo e Vilma.

Dona Delma e Guilherme

Sogra e genro, os olindenses Joselma (Dona Delma) e Guilherme, sendo ele o "pianista" e ela responsável pela montagem do sanduíche, foram punidos com quatro penalidades.

Com 20 segundos descontados do tempo de prova, a dupla ficou com o maior tempo da Prova: 2:41,136.

Demais participantes

Com quatro penalidades na prova, a dupla Aline e Vinicius, os primeiros a participar da disputa, tiveream 20 segundos adicionados ao tempo total de prova, ficando com o total de 1:39,358.



Os gêmeos João Gabriel e João Pedro não levaram penalidade e finalizaram a prova com o tempo de 1:14,178.



As irmãs Gracyanne e Giovanna tiveram 13 penalidades. Com 65 segundos acrescidos ao tempo de prova, o total foi de 2:06,192.



Já Camila e Thamiris erraram 7 vezes e tiveram 35 segundos adicionados ao tempo, finalizado com 2:19,102.



Os irmãos yipólito erraram apenas uma vez, tiveram o tempo de 15 segundos descontado e finalizaram com 1:08,314.



Vitória e Mateus, a sétima dupla a participar da prova, erram uma vez e tem 5 segundos de desconto do tempo, finalizando com 1:08,938.



Eva e Renata, a derradeira dupla a disputar o Anjo, também sofrem uma única penalidade, perdem 5 segundos do tempo e ficam com 1:09,968.





BIG FONE

Neste sábado ocorrerá, ainda, o primeiro Big Fone. Quem atender ganhará a imunidade e ainda poderá escolher uma dupla para também livrar-se do Paredão que será formado amanhã.

Veja também