Agora, o jogo começou pra valer! Emoções a mil na primeira Prova do Líder do BBB 25, que aconteceu na noite desta quinta (16), realizada em dupla.

E quem levou a melhor e conquistou a primeira liderança desta temporada foi a dupla Aline e Vinicius, da Pipoca.

Prova

Como tudo nesta primeira fase do BBB 25, a Prova do Líder foi realizada em dupla.

Na primeira fase, eliminatória, um dos jogadores da dupla ficava dentro de uma cabine, prestes a explodir. O parceiro da dupla era responsável por escolher o fio correto e desativar a bomba. Quem desativou a bomba, seguiu à fase seguinte.

Na segunda fase, o jogador dentro da cabine portava um dispositivo, enquanto isso, seu parceiro pegava blocos em uma piscina de bolinhas, para montar um quebra-cabeça.

Com o quebra-cabeça pronto, o jogador visualizava duas senhas – uma para o cadeado vermelho; outra para o cadeado azul, que fecham duas caixas. Os números deveriam estar alinhados. Apenas uma chave abria o cadeado que liberava o botão.

Super Liderança

A Dupla Líder já teve como primeiro ato mandar uma outra dupla direto para o Paredão. Os escolhidos por Vinicius e Aline foram Edilberto e Raissa, pai e filha, também Pipocas.

Os líderes também irão vetar uma dupla da próxima Prova do Líder.

Nesta sexta (17), a Dupla Líder colocará três duplas na sua mira, para a sua segunda indicação. Já no sábado (18), será realizada a Prova do Anjo.

No domingo (19), será formado o Paredão Triplo: A casa vota e escolhe uma dupla, que tem direito ao contragolpe e puxa outra dupla para o Paredão. Com a Prova Bate e Volta, uma das duplas (exceto as que indicadas pela Dupla Líder) se salva do Paredão.

Na terça (21), conheceremos a primeira dupla eliminada do BBB 25.

