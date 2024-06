A- A+

CINEMA Beatles: compare os atores cotados para filmes da banda com os músicos na vida real Imprensa britânica revelou nomes de possíveis protagonistas para cinebiografias dirigidas por Sam Mendes

O ambicioso projeto de quatro filmes sobre os ''Beatles'' do diretor Sam Mendes, conhecido pelo trabalho em "Beleza americana", pode estar ganhando forma.

Segundo o site The Music, a produção já tem seus quatro atores escolhidos para interpretar John Lennon (1940-1980), Paul McCartney, George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr.

De acordo com a publicação, os escolhidos são:

Harris Dickinson como John Lennon

Paul Mescal como Paul McCartney

Barry Keoghan como Ringo Starr

Charlie Rowe como George Harrison

Mescal é considerado um dos principais nomes em ascensão no cinema nos últimos anos. Após o sucesso na série "Normal people", ele brilhou em "Aftersun" e "Todos nós desconhecidos". Já Keoghan brilhou em "Saltburn" após sua premiada participação em "Os Banshees de Inisherin". Dickinson foi visto em "Garra de ferro" e "Triângulo da tristeza", enquanto que Charlie Rowe se destacou em "Rocketman".

Os quatro longas serão produzidos pela Sony Pictures e a ideia é lançar todos no mesmo ano, 2027. O estúdio promete uma estratégia de lançamento "inovadora e revolucionária".

The Beatles já foram tema de inúmeros documentários, mas esta será a primeira vez que um projeto de ficção conta com o apoio dos membros da banda ainda vivos e do espólio de Harrison e Lennon.

