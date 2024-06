''Divertida Mente 2'': Tatá Werneck é anunciada como dubladora da nova emoção

Em ''Divertida Mente 2'', Tatá Werneck e Eli Ferreira serão as dubladoras oficiais na versão brasileira, interpretando as novas emoções Ansiedade e Tédio, respectivamente. A continuação da animação, que foi lançada em 2015, estreia nos cinemas no dia 20 de junho.

A Disney e Pixar anunciaram a participação da dupla, mas a atriz e humorista Tatá Werneck também aproveitou sua participação ao vivo no ‘’Mais Você’’ para contar a novidade. Durante o programa da Ana Maria Braga, na Rede Globo, nesta sexta-feira (7), ela comentou sobre a oportunidade de dublar a personagem da Ansiedade.

Para Eli Ferreira:

''Dar voz à Tédio foi uma alegria gigante misturada com um frio na barriga. Eu adorei ajudar na continuidade desse filme tão bonito, divertido e necessário. 'Divertida Mente' fala com todas as idades e isso é o que mais me encanta. A Tédio é o que o próprio nome já diz, com uma boa dose de mau humor. Nessa mistura com outras emoções, sei que as pessoas vão rir e se emocionar com a personagem''.