Depois do difícil divórcio que passou com Jennifer Lopez, no qual os problemas conjugais viraram um debate público, Ben Affleck está finalmente pronto para apostar novamente no amor e começar a namorar outras mulheres.



O ator de 52 anos, que há anos luta contra o vício em álcool, tem consciência de que, no momento, o mais importante é não comprometer a sua sobriedade, por isso procura mulheres "sóbrias" e que possam se adaptar ao seu estilo de vida saudável.

“Ben não desistiu dos relacionamentos e do amor, mas agora ele está se sentindo pronto para seguir em frente e começar a namorar novamente”, disse uma fonte próxima à estrela ao Daily Mail. “Ele não vai se envolver em nada sério até o divórcio em definitivo, mas isso não significa que não possa namorar", acrescentou.

“Você só quer namorar alguém que esteja sóbrio ou, caso já tenha tido problemas, esteja em recuperação. Estes últimos dois anos foram difíceis para Ben, e, à medida que ele começa a se recuperar, só há uma coisa que fica muito clara para ele: sua recuperação está acima de tudo. Ele não vai comprometer sua sobriedade”, disse uma pessoa próxima ao ator.

Ben Affleck deixou a mansão de US$ 68 milhões que dividia com Lopez para um apartamento de solteiro, alugado no bairro de Brentwood, na Califórnia. Na ocasião, os amigos dele temiam que o ator recaísse no alcoolismo, devido à exposição pública gerada pelo divórcio.



Jennifer, preocupada com quem estava se tornando seu ex, procurou Jennifer Garner, mãe dos filhos do ator, para pedir conselhos sobre como ajudá-lo neste momento.

O medo de uma recaída também virou notícia, algo que incomodou muito Ben Affleck, que ficou furioso porque as pessoas pensavam que ele havia voltado ao álcool. “Ele não fez isso”, explicou a fonte. “Como qualquer alcoólatra, Ben acorda com um objetivo em mente: permanecer sóbrio naquele dia.”

Ao longo dos anos, Ben Affleck falou abertamente sobre sua luta contra o vício. A estrela parou de beber pela primeira vez em 1997. “Eu só queria parar”, disse ele a um repórter em 1998. “Comecei a me arrepender de algumas coisas que fiz quando estava bêbado.

É divertido estar fora de controle, mas então penso: 'Acho que feri os sentimentos daquela pessoa', ou 'fiz papel de bobo', ou 'eu não queria beijar aquela garota'. Quase não tenho inibições, por isso é perigoso para mim”, acrescentou.

O ator procurou tratamento para o alcoolismo pela primeira vez em 2001 e foi novamente para a reabilitação em 2017 e 2018, depois que Garner – com quem teve seus três filhos, Violet, Fin e Samuel – organizou uma intervenção com a ajuda de um coach em sua casa.

“Bebi com relativa normalidade por muito tempo. O que aconteceu foi que comecei a beber cada vez mais quando meu casamento estava desmoronando”, disse ele ao The New York Times em 2020. “Isso foi em 2015, 2016. A bebida, é claro, criou mais problemas conjugais.”

Ben Affleck e Jennifer Lopez em foto de 2021. Foto: Filippo Monteforte/AFP

Lopez e Affleck se casaram em julho de 2022, em Las Vegas, naquele que se tornou um dos retornos mais celebrados do mundo do entretenimento: no início dos anos 2000 eles tiveram um relacionamento que terminou pouco antes de subirem ao altar, em 2004.



Nesse mesmo ano, ela se casou com o cantor Marc Anthony, e o casal teve os gêmeos Maximilian e Emme, hoje com 16 anos. Affleck, por sua vez, foi casado com Jennifer Garner entre 2008 e 2018.

Em agosto, Jennifer Lopez, agora com 55 anos, pediu o divórcio em um tribunal de Los Angeles sem a intervenção de um advogado. Ela fez isso no mesmo dia em que completaria dois anos de casamento.



Segundo os documentos, a atriz indicou que a data da separação foi 26 de abril deste ano. Agora, o ex-casal enfrenta uma briga no divórcio, já que antes de subir ao altar não assinaram nenhum acordo pré-nupcial. Estima-se que estaria em jogo uma fortuna de mais de 400 milhões de dólares e uma mansão que compraram juntos, avaliada em 60 milhões.

