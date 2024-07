Biquíni icônico da Princesa Leia, de 'Star Wars', é leiloado por quase R$ 1 milhão

A- A+

O biquíni usado pela Princesa Leia no filme "Star Wars: o retorno de Jedi" (1983) foi leiloado nesta sexta-feira (26), em Dallas, nos Estados Unidos, por US$ 175 mil (cerca de R$ 990 mil na cotação atual). O conjunto inclui biquíni, bracelete, cinto e pulseira dourados.

O figurino ficou na memória dos fãs da franquia desde que a atriz Carrie Fisher (1956-2016) usou no cinema. Fisher interpretou a Princesa Leia nos três primeiros filmes da saga de "Star Wars".





Nos 132 minutos de duração de "Star Wars: o retorno de Jedi", a Princesa Leia só aparece com o tal biquini durante 5. Mas foi o suficiente para transformar o figurino em um dos mais importantes da história do cinema. Trata-se da roupa que Leia Organa se vê obrigada a usar depois que se torna escrava de Jabba the Hutt.

Ao longo dos anos, no entanto, o biquíni se tornou alvo de debate por conta da objetificação sexual que se criou em torno de Carrie Fisher. A própria atriz tocou neste tema diversas vezes. Em 2015, ela mandou um recado para Daisy Ridley, que interpretou Rey em "Star Wars: episódio VII – O despertar da força". "Você deve lutar pelo seu figurino, não seja uma escrava como eu fui", afirmou Fisher.

