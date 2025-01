Blake Lively e Ryan Reynolds são processados em US$ 400 milhões por Justin Baldoni, que acusa casal

A- A+

Em mais um capítulo da troca de farpas, o casal Blake Lively e Ryan Reynolds foi processado nesta quinta-feira (16) em US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,41 bilhões) por difamação, segundo uma acusação de Justin Baldoni. Na queixa de quase 180 páginas, o diretor de “É assim que acaba” alega que seu filme, lançado no ano passado, foi sabotado com falsas acusações de assédio sexual por parte do casal.

“No fundo, este não é um caso sobre celebridades trocando farpas na imprensa”, afirma a defesa de Baldoni. “Este é um caso sobre duas das estrelas mais poderosas do mundo usando seu imenso poder para roubar um filme inteiro das mãos de seu diretor e estúdio de produção... Quando os autores tiverem seu dia no tribunal, o júri reconhecerá que nem mesmo a celebridade mais poderosa pode distorcer a verdade à sua vontade.”



