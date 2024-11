Blue Man Group encerra shows off-Broadway em Nova York, após três décadas em cartaz

A- A+

Após mais de três décadas em cartaz, o Blue Man Group, trupe teatral silenciosa de artistas azuis carecas que batem tambores e respingam tinta, encerrará seu espetáculo imersivo de longa duração em Nova York em 2 de fevereiro, depois de mais de 17 mil apresentações.

O grupo americano, que começou como um teatro de rua experimental e agora é subsidiário do gigante circense Cirque du Soleil, também encerrará suas apresentações em Chicago no dia 5 de janeiro.

O evento continuará a acontecer em outros lugares, com residências de longa temporada em Berlim, Boston e Las Vegas, e uma temporada em Orlando, Flórida, programada para reinaugurar no próximo semestre, após quatro anos suspensa pela pandemia.

Também houve algumas produções em turnê.



O fim da produção nova-iorquina foi anunciado por Jack Kenn, diretor administrativo da empresa; o comunicado não informou por que o show estava encerrando e um porta-voz da empresa se negou a fornecer mais informações.

O fechamento no Astor Place Theatre, em Manhattan, ocorre em um momento desafiador para o teatro, com custos de produção mais altos e o público geralmente menor do que antes da pandemia.



O Blue Man Group, que começou a se apresentar no Astor Place em 1991, concluirá sua apresentação em Nova York dois anos após o fim de “Stomp”, outro show sem falas e com muita percussão que tem sido um marco off-Broadway desde 1994.

E “Sleep no more”, espetáculo envolvente inspirado “Macbeth”, de Shakespeare, que estreou em 2011, teve sua apresentação final anunciada para 5 de janeiro (embora a temporada já tenha sido prorrogada algumas vezes).



As produções off-Broadway têm sido uma mistura desde as paralisações de 2020 – muitas organizações sem fins lucrativos estão passando por dificuldades, realizando menos shows e empregando elencos menores do que antes.

Mas na arena comercial off-Broadway, houve uma recuperação, à medida que vários espetáculos encontraram maneiras de se destacar.

Alguns produtores acreditam que os programas de curta temporada têm agora maior chance de sucesso, já que os espectadores estariam mais propensos a comprar ingressos quando sabem que "é agora ou nunca".



