MÚSICA Frejat desabafa após ter som cortado em show de abertura de Lenny Kravitz: "Desrespeito" Apresentação interrompida do cantor gera tensão no palco e vaia do público

O cantor Frejat publicou uma nota compartilhando sua indignação após ter seu som cortado no show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz neste sábado (23).

"Indignado com o desrespeito que sofri ontem no fim do meu show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz no Allianz Park", escreveu o cantor.



No estádio no Allianz Park, antes de Lenny, apresentaram-se Liniker, a britânica Lianne La Havas e mais Frejat. O roqueiro, porém, saiu sem se despedir após o som do palco ser desligado, no que parecia ser fim de sua apresentação com a icônica faixa “Pro dia nascer feliz".



Ele continuou tocando a canção até o fim, quando houve um princípio de tensão entre membros da equipe de Frejat e de Lenny Kravitz. O público entrou na onda, gritando ou vaiando os nomes de Frejat e Kravirz.

