premiação Emmy Internacional acontece nesta segunda com possibilidade de prêmios para Brasil; veja categorias Julio Andrade concorre pelo trabalho em "Betinho: no fio da navalha"

É dia de Emmy Internacional. A premiação anual da Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão acontece nesta segunda (25), em cerimônia de gala em Nova York, e pode contar com vitórias brasileiras em cinco categorias.



Série Original Globoplay, “Betinho: no fio da navalha”, que resgata a trajetória do sociólogo e ativista Herbert de Souza (1935-1997), rendeu uma indicação a seu protagonista: Julio Andrade, que concorre na categoria de melhor ator.

O brasileiro disputa a estatueta contra Timothy Spall, pela minissérie britânica “The sixth commandment”, Haluk Bilginer, pela segunda temporada da série turca “Persona”, e Laurent Lafitte, pela minissérie francesa “As mil vidas de Bernard Tapie”.



Esta é a terceira indicação de Andrade na categoria. Anteriormente, ele concorreu em pelo trabalho na série “1 contra todos”, em 2017 e 2018.



Também disponível no Globoplay, o filme “Transo” concorre na categoria melhor documentário.

Produção original do Canal Futura, o doc dirigido por Lucca Messer retrata a vida sexual de pessoas com deficiência.

“Transo” concorre com “A bilionária, o mordomo e o namorado” (França), “The Exiles” (Cingapura) e “Otto Baxter: Not A f**king horror story” (Reino Unido).



"Tenho até dificuldade em me expressar sobre o que senti ao receber a indicação de "Transo". Um salto tão grande de uma ideia que brota na cabeça com o mínimo de recursos até chegarmos nesse palco internacional" comemora Messer.

"Só a indicação já foi uma grande conquista e uma quebra de tabus, pelo tema que o filme toca. A vitória seria simplesmente um bônus"



E não para por aí. O Brasil também tem chances no Emmy Internacional com “Anderson Spider Silva”, indicada a melhor minissérie, “Escola de quebrada”, na disputa por melhor live-action infantil, e “Acorda, Carlo!”, que concorre a melhor animação infantil.

As duas primeiras estão disponíveis no streaming da Paramount+, enquanto que a terceira pode ser assistida na Netflix.



Em 2024, o Brasil acabou ficando de fora de uma categoria em que participa regularmente: melhor telenovela.

Este ano, a disputa conta com as espanholas “La promesa” e “Salón de té La Moderna”, a colombiana “Rigo” e a turca “Safir”.



Esta é a segunda cerimônia do Emmy Internacional do ano. Em setembro, foram definidos os vencedores nas categorias de jornalista.

O Grupo Globo concorreu com duas reportagens. A GloboNews disputou a categoria Atualidades com o documentário “Evel, Hazin — Dias de luto”.

Já na seleção Notícias, RJ2 e GloboNews foram indicados por reportagem sobre bônus secretos na Câmara de Vereadores do Rio.

