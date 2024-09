A- A+

TELEVISÃO ''Xógum A gloriosa saga do Japão'': saiba sobre o que é e onde assistir à série vencedora do Emmy Produção conquistou 18 estatuetas na principal premiação da TV e do streaming

"Xógum - A gloriosa saga do Japão" fez história na 76ª edição do Emmy Awards. A produção conquistou nada menos que 18 estatuetas e se tornou a obra com maior número de prêmios em uma única edição da cerimônia, superando os 13 Emmys conquistados pela minissérie "John Adams", em 2008.

A série se tornou a primeira produção de língua não-inglesa a conquistar o Emmy de melhor série drama. Anna Sawai também fez história ao conquistar o prêmio de melhor atriz em série drama. Ela foi a primeira mulher de origem asiática premiada na categoria.

Qual a história de ''Xógum''?

A série é uma adaptação de best-seller original de James Clavell ambientado no Japão de 1600. A trama acompanha os intrincados e letais confrontos entre dinastias do Japão no século XVII. Yoshii Toranaga (vivido pelo vencedor do Emmy Hiroyuki Sanada) é um importante senhor feudal que luta por sua vida após um complô de ex-aliados do Conselho de Regentes. Ele acaba tendo a vida cruzada com John Blackthorne (Cosmo Jarvis), capitão de um navio europeu que surge à deriva na costa japonesa, e Toda Mariko (Anna Sawai), uma tradutora que é a última em uma linhagem de sucessão desonrada.

Em meio a um jogo de intrigas, Blackthorne se vê usando seus segredos para enfrentar a influência de inimigos como os padres jesuítas e comerciantes portugueses.

Toranaga é inspirado na vida do xógum Tokugawa Ieyasu, figura histórica do Japão, responsável por unificar o país e iniciar uma era de paz e prosperidade.

Onde assistir?

A primeira temporada da série está disponível no streaming do Disney+. A série é produzida pelo FX, canal adquirido pela Disney após a compra de Fox.

