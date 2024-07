Bonito CineSur: 2ª edição do Festival de Cinema Sul-Americano começa nesta sexta (19), em Bonito, MS

A- A+

Bonito CineSur - Festival de Cinema Sul-Americano começa a sua 2ª edição nesta sexta-feira (19) com uma programação que reúne 42 filmes, incluindo 30 obras selecionadas para as mostras competitivas. O festival acontece na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, até 27 de julho.

A cerimônia de abertura, que será apresentada pelos atores Lucélia Santos e Johnny Massaro, inicia o festival com o longa-metragem "Selva Trágica" (1963), dirigido por Roberto Farias. A sessão está marcada para esta sexta (19), às 20h, no Centro de Convenções de Bonito, Auditório Kadiweu.

A trama do filme denuncia as desigualdades sociais no campo, retratando a exploração dos trabalhadores no cultivo da erva-mate. O ator Reginaldo Faria, que integra o elenco, será homenageado no Bonito CineSur, que é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, em parceria com o Ministério da Cultura e com a emenda parlamentar do deputado Vander Loubet.

Na sequência do evento, Renata Boldrini, jornalista, apresentadora e colunista de cinema, apresentará a Mostra Competitiva de curtas e longas metragens. A programação inclui diversas obras sul-mato-grossenses, ambientais e sul-americanas.

Além disso, o festival vai ter sessões infanto juvenis e pré-estreias no Cine Bonito, espaço inédito no centro da cidade que vai permitir que bonitenses e turistas possam ver filmes com toda a família, de forma gratuita. Oficinas e debates sobre cinema, com a participação de cineastas e especialistas, vão proporcionar trocas de experiências sobre a produção cinematográfica na América do Sul.



Dentre as pré-estreias no Cine Bonito, estão os filmes "Ainda Somos os Mesmos", "Placa-Mãe", "Invisível" e "A Filha do Pescador". Estas exibições oferecerão ao público uma oportunidade exclusiva de ver tais produções antes de suas estreias oficiais.

No dia 27 de julho, haverá uma homenagem ao cartunista Ziraldo, com a exibição do filme "Menino Maluquinho" no Cine Bonito. O filme conta a história de um garoto normal, feliz e bem cuidado por sua família, que aproveita a infância brincando.

Neste mesmo dia, às 16h30, no Centro de Convenções de Bonito, Auditório Kadiwéu, será exibido o filme de encerramento: "Terceiro Milênio" (1981), dirigido pelo reconhecido cineasta Jorge Bodanzky. O diretor será homenageado e participará de uma conversa após a sessão.

O filme aborda a potencialidade econômica do Amazonas e seus desvios, incluindo a corrupção na política indigenista e a presença de fábricas poluidoras. Às 20h, após a exibição do filme, ocorrerá a entrega dos prêmios Troféu Pantanal para os vencedores das mostras competitivas, com a distribuição dos prêmios feita pela grande atriz Dira Paes.

Localizado no coração da América do Sul, Bonito faz parte do Parque Nacional da Serra da Bodoquena e é um dos pontos de ecoturismo mais importantes do Brasil.

Confira a programação completa

19 de Julho

20h - Cerimônia de Abertura

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

Exibição do Filme: “SELVA TRÁGICA” - Brasil, 1963, Roberto Farias, 104 min, Ficção, 16 anos / O cotidiano de trabalhadores na erva mate na fronteira paraguaia.

20 de Julho

16h30 - Mostra Competitiva Filme Sul Mato-grossense

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

A VOZ DE GUADAKAN - MS Brasil, 2024, Joel Pizzini, 16 min, Documentário, Livre / A vida de Gleycielli Nonato, primeira escritora indígena de Mato Grosso do Sul, e sua mãe Maria Agripina.

ROTAS MONÇOEIRAS - HISTÓRIA DE UM RIO E SEU POVO - MS/Brasil,2023, Cid Nogueira e Silas Ismael, 70min, Documentário, Livre / A história do rio Coxim desde as Bandeiras e Monções Paulistas até hoje.

18h30 - Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

WARMIS: GUARDIANAS DEL AGUA - Bolívia, 2023, Paola Gabriela Quispe Quispe, 8 min, Documentário / No contexto da seca severa as mulheres de Huarina lutam para administrar e preservar as fontes de água.

SEKHDESE - Brasil, 2023, Graciela Guarani e Alice Gouveia, 78 min, Documentário, 14 anos / A sabedoria das mulheres indígenas Fulni-ô, destacando sua luta pela terra, cultura e contra o etnocídio.

19h00 - Memória Bonito Cinesur e Pré-estreia e Sessões Especiais

Cine Bonito - Centro Múltiplo Uso (CMU)

ENTRE RIOS E HISTÓRIAS - Brasil, 2003, Alexandre Basso, 26 min, Documentário, 12 anos / Documentário poético sobre a memória oral do povo da Serra da Bodoquena.

AINDA SOMOS OS MESMOS - Brasil, 2023, Paulo Nascimento, 91 min, Ficção, 14 anos / Baseado em fatos reais, Fernando busca seu filho na ditadura chilena, encontrando a sobrevivente Clara.

20h30 - Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

LA ASISTENTE - Peru, 2024, Pierre Llanos, 20 min, Ficção, 16 anos / Clara é trabalha como assistente de seu pai em um consultório odontológico informal.

LUIZ MELODIA – NO CORAÇÃO DO BRASIL - Brasil, Alessandra Dorgan, 75 min, Documentário, 12 anos / O artista Luiz Melodia e a importância de seu legado na cena musical dos anos 70 em diante, com materiais raros e inéditos.

21 de Julho

9h00 - Mesa “FILM COMMISSION EXPERIÊNCIAS RELEVANTES E CONSOLIDADAS”, na Câmara Municipal de Bonito, com Ana Carolina de Araújo Silva, coordenadora da SP Film Commission; Thaylane Cristina, coordenadora da BH Film Commission, Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS e Eduardo Mendes Pinto, diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS.

10h30 - DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL, na Câmara Municipal de Bonito, com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

16h30 - Mostra Competitiva Filme Sul Mato-grossense

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

O FORMOSO - MS/Brasil, 2022, Roberto Leite, 13 min, Ficção, Livre / Um destemido menino descobre uma rinha de galo.

IN ÚTERO - MS/Brasil, 2024, Paulo Alvarenga Isidorio, 19 min 46seg, Documentário, Livre / A espeleóloga Lívia Cordeiro, explorando as cavernas da Serra da Bodoquena.

NINGUÉM LHE ESTENDERÁ A MÃO - MS/Brasil, 2024, Deivison Pedrê, 14 min 59seg, Ficção, 18 anos / Vitor emerge em um cenário sombrio, onde mutilações inexplicáveis e bilhetes enigmáticos o confrontam.

18h30 - Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

NO ESTÁN SOLOS - Paraguai, 2023, Andrea Osorio, 4 min, Animação, Livre / Contos que refletem situações reais no Chaco paraguaio, onde Mimie revive suas memórias.

LOS DE ABAJO - Bolívia, 2022, Alejandro Quiroga, Ficção, 83 min, 16 anos / Gregório enfrenta desafios significativos ao tentar restaurar a irrigação em Rosillas.

19h00 - Sessão Infantojuvenil

Cine Bonito - Centro Múltiplo Uso (CMU)

NAHUEL E O LIVRO MÁGICO - Chile/Brasil, 2020, Nahuel y el Libro Magico, 99 min, Ficção/Animação, Livre / Nahuel, que teme o mar, encontra um livro mágico que a ajudará a salvar seu pai.

20h30 - Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

CAMINO AL CIELO - Colômbia,2024, Miguel Vargas, 18 min, Ficção, 18 anos / Mairen é forçada a dar à luz em uma van de paramilitares, conhecidos por nunca deixarem ninguém sair com vida.

TARKARÍ DE CHIVO - LA CENA DEL CRIMEN - Venezuela, 2023, Daniel Yegres e Francisco Denis, 80 min, Ficção, 14 anos / Em um restaurante num chuvoso dia, ocorrem situações vertiginosas como crimes involuntários e chantagens disparatadas

22 de Julho

08h00 - OFICINA ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu. Ministrante: MARIANNE MACEDO MARTINS (RJ) - Diretora, primeira assistente de direção e continuísta. Duração: 4h.

10h30 - DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL no Auditório do Comtur com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

14h00 - OFICINA DE ROTEIRO (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu. Ministrante: JOSÉ EDUARDO BELMONTE (SP) - Premiado cineasta, diretor e roteirista. Duração: 4 horas.

18h30 - Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

BAUXITA - Brasil, 2023, Thamara Pereira, 15 min, Documentário, Livre / Frei Gilberto, defensor da natureza, recebe ameaças por sua oposição à mineração de bauxita.

LA ILUSIÓN DE LA ABUNDANCIA - Colômbia, 2022, Erika Gonzalez Ramirez e Matthieu Lietaert, 60 min, Documentário, Livre / Bertha, Carolina e Máxima lideram resistência contra grandes empresas extrativas na América Latina.

19h00 - Pré-estreia e Sessões Especiais

Cine Bonito - Centro Múltiplo Uso (CMU)

PLACA-MÃE - Brasil, 2023, 105 min, Igor Bastos, Animação, 9 anos / A robô Nadi ganha cidadania e adota duas crianças.

20h30 - Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

CUARTO DE HORA - Chile, 2023, Nemo Arancibia, 16min, Ficção, 12 anos / Alex, um haitiano no Chile, enfrenta um tenso passeio de ambulância, durante os últimos 15 minutos de sua vida.

LAS PREÑADAS - Argentina/Brasil 2023, Pedro Wallace, 90 min, Ficção, 16 anos / A jornada de duas mulheres grávidas, em hospitais na fronteira entre Argentina e Brasil.

23 de Julho

08h00 - OFICINA ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu. Ministrante: MARIANNE MACEDO MARTINS (RJ) - Diretora, primeira assistente de direção e continuísta. Duração: 4 horas.

10h30 - DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL na Câmara Municipal de Bonito com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

14h00 - OFICINA DE ROTEIRO (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu. Ministrante: JOSÉ EDUARDO BELMONTE (SP) - Premiado cineasta, diretor e roteirista. Duração: 4 horas.

18h30 - Mostra Competitiva Filme Sul Mato-grossense

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

AS QUATRO ESTAÇÕES DA JUVENTUDE - MS/Brasil, 2024, Essi Rafael, 99 min, Documentário, 14 anos / Da matrícula à formatura, um estudante de cinema registrou sua experiência em uma das melhores universidades do Brasil.

19h00 - Sessão Infantojuvenil

Cine Bonito - Centro Múltiplo Uso (CMU)

CHAMA A BEBEL - Brasil, 2023, Paulo Nascimento, Ficção/aventura, 90 min, 10 anos / Bebel, uma jovem cadeirante, enfrenta desafios inspirada em Greta Thunberg.

20h30 - Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

CRESCER ES MATAR A TU MADRE - Argentina, 2023, Nika Ardito, 20 min 12 seg, Ficção, 12 anos / Sol está presa com a mãe no meio do nada. Elas são resgatadas por Isabel, uma mulher solitária.

A OUTRA FORMA - Colômbia/Brasil, 2023, Felipe Guzmán Ramirez, 92 min, Ficção, Livre / Um homem obcecado em se encaixar em um mundo geométrico.

24 de Julho

08h00 - OFICINA INTERPRETAÇÃO PARA CINEMA E TV (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu. Ministrante: Luciana Martuchelli (DF) - Atriz, cineasta, preparadora de atores. Duração: 4 horas.

10h30 - DEBATE MOSTRA COMPETITIVA SUL-MATO-GROSSENSE na Câmara Municipal de Bonito com Jade Rainho e equipe dos filmes.

15h00 - MESA – OS FESTIVAIS DE CINEMA DA AMÉRICA DO SUL: TRADIÇÃO, RESISTÊNCIA E DIFUSÃO, na Câmara Municipal de Bonito, com Cecília Diez, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA - AR); Alfredo Bertini, Festival de Cine PE (BR); Renata de Almeida, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (BR), Gabriel Santiago Guzmán Sanabria, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (COL); Nilson Rodrigues, Bonito CineSur, Festival de Cinema Sul-americano (BR)

18h30 - Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

LA CADENA - Equador, 2023, Kerly Meneses Guerrero, 18 min, Documentário, Livre / Moradores de Cahuasquí lutando para proteger seu território de empresas mineradoras.

SOMOS Y SEREMOS MAR - Argentina, 2024, Malena Blanco, 78 min, Documentário, Livre / Mulheres indígenas de 36 nações marcham pela Patagônia até Buenos Aires em defesa de seus territórios.

19h00 - Pré-estreia e Sessões Especiais

Cine Bonito - Centro Múltiplo Uso (CMU)

INVISÍVEL - Brasil, 2024, Carolina Vilela e Rodrigo Hinrichsen, 88 min, Documentário, Livre / O cotidiano dos surdocegos, Claudia Sofia e Carlos Jorge, casados há 15 anos, no prédio onde vivem, em São Paulo.

20h30 - Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

AYER SERÁ IGUAL QUE MAÑANA - Venezuela, 2023, Omar Arteaga, 14 min, Ficção, 14 anos / Um editor de vídeo exausto vive o mesmo dia repetidamente.

NEIRUD - Brasil, 2023, Fernanda Faya, 71 min, Documentário, 10 anos / A enigmática história da lutadora circense em uma trupe clandestina, só de mulheres, nas décadas de 1960 a 1980.

25 de Julho

08h00 - OFICINA INTERPRETAÇÃO PARA CINEMA E TV (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu. Ministrante: Luciana Martuchelli (DF) - Atriz, cineasta, preparadora de atores. Duração: 4 horas.

10h30 - DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL na Câmara Municipal de Bonito, com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

14h00 - OFICINA PRODUÇÃO EXECUTIVA (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu. Ministrante: CAMILO CAVALCANTI (MG) - Produtor criativo, executivo e diretor. Duração: 4 horas.

15h00 - MESA: O CINEMA ARGENTINO E A INTERRUPÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, na Câmara Municipal de Bonito, com Cecília Diez, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA - AR)

16h00 - MESA: A REPRESENTATIVIDADE INDÍGENA NO CINEMA SUL-AMERICANO, na Câmara Municipal de Bonito, com Gleicielly Nonato Guató (BR), Jade Rainho (BR), Mukutsawa Aguasanta Montahuano Usigua (EC), Malena Blanco (AR).

18h30 - Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

WHERE ARE YOU FROM? - Uruguai, 2023, Juan Cristiani, Animação, 2 min 31 seg, 6 anos / Uma animação 3D envolvente que explora a urgência das questões ambientais e a esperança para o futuro.

ALLPAMANDA - Equador, 2023, Tawna Collective, Documentário, 93 min / A história do movimento indígena amazônico no Equador desde 1980.

19h00 - Sessão Infantojuvenil

Cine Bonito - Centro Múltiplo Uso (CMU)

BIZARROS PEIXES DAS FOSSAS ABISSAIS - Brasil, 2023, Marcelo Fabri Marão, 115 min, Animação, Livre / Uma heroína com poderes de metamorfose vive uma jornada pelo oceano.

20h30 - Mostras Competitivas Filme Sul-americano Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

À NOITE TODOS OS GATOS SÃO PARDOS - Brasil, 2024, Matheus Moura, 17 min, Ficção, 12 anos / A noite de Belo Horizonte, recosta as definições de futuro na vida do jovem Júnior.

LAS FIERAS - Argentina, 2023, Juan Flores, 75 min, Ficção, 10 anos / Julián e sua esposa Clara retornam à sua cidade natal para cuidar do pai moribundo.

26 de Julho

10h30 - DEBATE DA MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL SUL-AMERICANA E AMBIENTAL, na Câmara Municipal de Bonito, com José Geraldo Couto, Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

14h00 - OFICINA PRODUÇÃO EXECUTIVA (somente para selecionados) no Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu. Ministrante: CAMILO CAVALCANTI (MG) - Produtor criativo, executivo e diretor. Duração: 4 horas.

15h00 - CONVERSA EXPOSITIVA “RODADA DE NEGÓCIOS NO CINE PE E A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO CENTRO-OESTE”, na Câmara Municipal de Bonito, com Alfredo Bertini (PE) e Ulisver Silva (MS).

18h30 - Mostras Competitivas Filme Ambiental Curta-Metragem e Longa-Metragem

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

A MENINA E O MAR - Brasil, 2023, Gabriel Mellin, 19 min, Ficção, Livre / A história de duas crianças brasileiras que descobrem a beleza e os desafios do mar.

TUPUNGATO - Chile, 2023, Rafael Pease, 74 min, Documentário / Uma expedição ao vulcão Tupungato, no Chile, transforma-se em uma batalha pela conservação ambiental e direitos sociais.

19h00 - Pré-estreia e Sessões Especiais

Cine Bonito - Centro Múltiplo Uso (CMU)

PASSAGRANA - Brasil, 2023, Ravel Cabral, 104min, Ficção / Amigos desde crianças corre o risco todos os dias de serem presos pelos crimes que cometem.

A FILHA DO PESCADOR - Brasil/Colômbia/Porto Rico, 2023, Edgar De Luque Jácome, 80 min, Drama, 14 anos / Samuel, isolado no Caribe, é obrigado a confrontar seu passado com a chegada da filha trans, Priscila.

27 de Julho

10h30 - DEBATE MOSTRA COMPETITIVA CINEMA AMBIENTAL, na Câmara Municipal de Bonito, com Elis Regina Nogueira e equipe dos filmes.

16h30 - SESSÃO ESPECIAL

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

TERCEIRO MILÊNIO - Brasil, 1981, Jorge Bodanzky, 94 min 15 seg, Livre / A potencialidade econômica do Amazonas e seus desvios: a corrupção na política indigenista e a presença de fábricas poluidoras. Após a sessão haverá uma conversa com o diretor Jorge Bodanzky.

19h00 - SESSÃO ESPECIAL - HOMENAGEM A ZIRALDO

Cine Bonito - Centro Múltiplo Uso (CMU)

O MENINO MALUQUINHO - Brasil, 1995, Helvécio Ratton, 83 min, Ficção, Livre / O Menino Maluquinho é um garoto normal, feliz e bem cuidado por sua família que aproveita a infância brincando.

20h00 - PREMIAÇÃO TROFÉU PANTANAL Para os vencedores das Mostras Competitivas

Centro de Convenções de Bonito - Auditório Kadiwéu

