Brasileiros ocupam nove posições em lista com dez maiores youtubers de 2024; veja ranking

Brasileiros dominam nove posições na lista dos maiores influenciadores digitais divulgada pelo YouTube nesta terça-feira (3). Os únicos criadores de conteúdo internacionais que aparecem no ranking são os americanos Stokes Twins, em sexta posição — e com um adendo: os irmãos gêmeos Alan e Alex Stokes, famosos por vídeos de pegadinhas e resenhas bem-humoradas de comidas, viagens, hotéis e parques de diversões, publicam seus vídeos, por aqui, com dublagem especial em português, já que grandíssima parte da audiência advém do Brasil.

Quem lidera a lista de youtubers que mais atraíram espectadores — e número de visualizações — em 2024 é a mineira Emilly Vick, de 19 anos.

A jovem é conhecida por criar conteúdos mostrando brincadeiras com amigos. Entre os feitos com maior número de visualizações, estão gincanas em que todos devem permanecer o máximo de tempo numa só posição física, uma "invasão" à casa do também influenciador digital Enaldinho, uma partida do jogo "gato mia", um relato de como é viver 24 horas sem internet... E por aí vai.

Os maiores youtubers de 2024

A seguir confira, o ranking dos dez maiores youtubers de 2024:

Emilly Vick (Brasil);

CazéTV (Brasil);

Enaldinho (Brasil);

Natan por Aí (Brasil);

Katlenof (Brasil);

Stokes Twins (EUA);

Estevão Filipe (Brasil);

Leozinn 077 (Brasil);

JorgeTdDuro (Brasil);

Rafa & Luiz (Brasil).

