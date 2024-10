Opereta Infantil "Cabelos Arrepiados" estreia na Caixa Cultural Recife neste fim de semana

A- A+

Do próximo domingo (27) até o dia 3 de novembro, o espetáculo “Cabelo arrepiados” cumpre temporada na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife. Serão seis sessões da montagem da manauara Companhia Buia Teatro, que mescla fantasia, imaginação e questões do mundo contemporâneo.

“Cabelos Arrepiados” é uma opereta infantil que conta a história de cinco crianças que não conseguem dormir e, após terem seus sonhos roubados, precisam enfrentar os medos provocados por maus pensamentos.

O musical tem dramaturgia de Karen Acioly e direção de Tércio Silva. As protagonistas, crianças, mergulham em reflexões sobre amizade, diálogo com os pais, união familiar, higiene pessoal e os perigos da destruição ambiental e do consumismo. Tudo isso explorado de forma lúdica e bem-humorada.

No elenco, estão os atores Maria Hagge, Magda Loiana, Dimas Mendonça, Roque Baroque, Diirr, Elton Nogueira, Cris Rebello. Os figurinos e maquiagem são inspirados pela estética cinematográfica de Tim Burton. Já a iluminação é inspirada nos filmes com estética noir, das décadas de 1940 e 1950.

Oficina

Em um total de seis apresentações, haverá sessões especiais que incluem bate-papo com os artistas.

Nos dias 1º e 2 de novembro (sexta e sábado), a peça contará com intérprete em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

E no derradeiro dia, 3 (domingo), às 11h, a companhia realizará uma Oficina de Bonecos, que proporcionará o contato com o universo particular da linguagem e com os caminhos para a expressão artística, por meio de cores, formas e movimento.

Para participar da oficina, que é gratuita, é necessário se inscrever no site da Caixa Cultural.

SERVIÇO

“Cabelos Arrepiados”

Quando: 27/10 (domingo), às 17h (com bate-papo) | 31/10 (quinta), às 20h | 1º/11 (sexta), às 20h (com intérprete de Libras) | 2/11 (sábado), às 11h (com interprete de Libras) e às 17h (com bate-papo) | 3/11 (domingo), às 17h // Oficina de Bonecos: 3/11 (domingo), às 11h (atividade gratuita, com inscrição no site da Caixa)

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei), à venda no site e na bilheteria da Caixa Cultural

Informações: Site da Caixa Cultural | @caixaculturalrecife

