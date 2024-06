Caixa Cultural recebe o espetáculo infantil "Fica Comigo" neste fim de semana

A- A+

Neste fim de semana, tem espetáculo infantil para quem quer fugir um pouco da programação junina: a Caixa Cultural Recife recebe, de sexta (21) a domingo (23), “Fica Comigo”, montagem do grupo goiano Ateliê do Gesto, que aporta pela primeira vez na Capital pernambucana.

A peça conta a estória de um Senhor Guardador de Memórias, que passou a vida encaixotando suas lembranças na imaginação. Com muitas histórias acumuladas na “caixola”, ele decide reviver momentos especiais de sua vida.

Em cena, 150 caixas de papelão são utilizadas para construir essa aventura lúdica, através de um passeio pelas recordações, com apoio especial de três bonecos trazidos magicamente à vida e que mostram todas as suas emoções através de uma inesquecível aventura em forma de dança.

As caixas ambientam o espaço cênico para cativar a emoção do público através da submersão, da criação e do compartilhamento das recordações guardadas na memória e no imaginário livre do protagonista, cujos gestos poeticamente viram dança.

O contato com o passado, ajudado (ou atrapalhado) pelo desempenho de personagens inanimados – porém, vivos nessa fantasia –, dão nova coloração e sentido a passagens de vida guardadas por anos.



A investigação do passado, temperada pelo bom humor, deságua na pergunta título do espetáculo: o que fica comigo, o que cada um leva das experiências e emoções humanas em um tempo marcado pela virtualidade das relações?

“Não só as crianças, como os adultos se envolvem completamente com a história. A gente tem notado esse retorno positivo ao longo das apresentações, uma experiência legal porque reverbera na família, na cidade”, afirma João Paulo Gross, corresponsável pela concepção ao lado de Daniel Calvet, diretor, coreógrafo e um dos intérpretes de personagens do espetáculo.

A equipe de palco é complementada pelos bailarinos, intérpretes e colaboradores da coreografia Isabel Mamede, Gleysson Moreira e Thais Natsuki.



SERVIÇO

Fica Comigo

Quando: Sexta (21), às 15h; sábado (22), às 17h; e domingo (23), às 19h

Onde: Caixa Cultural Recife | Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei)

Informações: (81) 3425-1915 e site da Caixa Cultural Recife

