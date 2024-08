A- A+

LUTO Caçulinha, músico do 'Domingão do Faustão', morre aos 86 anos Velório e o sepultamento serão realizados na capital paulista nesta segunda-feira (5)

Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu aos 86 anos na madrugada desta segunda-feira (5), na capital paulista.

"É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado, nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada. " diz trecho do comunicado publicado no perfil do artista, nas redes sociais.

Conhecido por suas participações no Domingão do Faustão, Caçulinha era quem produzia a trilha sonora do programa ao vivo por mais de 20 anos.

"Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte."

O velório está previsto para acontecer na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, das 11 às 15h. O sepultamento será às 16h no mesmo local.

