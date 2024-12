CAIXA Cultural promove último concerto de 2024 da Orquestra Criança Cidadã neste sábado (7)

A- A+

Neste sábado (7), a CAIXA Cultural apresenta o concerto da Orquestra Criança Cidadã (OCC), às 16h.

Com entrada gratuita, é a última apresentação aberta ao público de 2024.

Sob regência do maestro José Renato Accioly, quem comanda a noite de tradicional repertório é a Orquestra Sinfônica Jovem.

Programa

A orquestra abre com os as peças mais conhecidas nos concertos da OCC, entre eles compositores como Bach, Villa-Lobos e Carlos Gardel.

Além disso, os temas natalinos não ficaram de fora do espetáculo, como “Bom Natal” e “Noite feliz”

A violinista Jamily Pâmmela é uma das solistas do concerto, e destaca o que foi alcançado no ano de 2024 em sua trajetória artística na OCC: “Consegui me conectar bem com a orquestra e tive a honra de poder tocar com músicos convidados de outros países. Isso foi muito gratificante. No geral foi um ano cheio de grande aprendizado”.

Orquestra Criança Cidadã (OCC)

A Orquestra Criança Cidadã promove, desde 2006, ações de apoio social para centenas de jovens entre seis e 21 anos, em três municípios de Pernambuco (Recife, Ipojuca e Igarassu).

Os alunos têm aulas de instrumentos de cordas, sopros ou percussão, além de teoria e percepção musical, solfejo, flauta doce e canto coral.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, em Recife (PE), a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte, com patrocínio máster da CAIXA e do Governo Federal.

Serviço

Concerto de Natal da Orquestra Criança Cidadã – Temporada 2024

Onde: Galeria 1 da CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Quando: 7 de dezembro (sábado) às16h

Entrada livre e gratuita (sujeita à disponibilidade de assentos do local)

Informações:Site CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalrecife

Veja também

evento Funarte e Casa de Rui Barbosa promovem seminário sobre acervo das artes