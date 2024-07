A- A+

Camila Pitanga Camila Pitanga é a próxima convidada do videocast "Conversa vai, conversa vem" Entrevista da atriz com a jornalista Maria Fortuna vai ao ar nessa quinta-feira (1), às 18h, no canal do GLOBO no YouTube e nas redes sociais

Camila Pitanga é a segunda entrevistada da jornalista Maria Fortuna no "Conversa vai, conversa vem", videocast d'GLOBO. O bate-papo com a atriz vai ao ar nessa quinta-feira (1), no YouTube e nas redes sociais do jornal.

No estúdio da redação de OGLOBO, Camila fala sobre seus novos trabalhos, viagens, relação com as redes sociais e a vitalidade que tem esbanjado aos 47 anos.

Também discorre sobre a cobrança pela eterna juventude que oprime as mulheres, o aprofundamento de sua sexualidade na fase madura da vida e os desafios da relação com a mãe, a atriz e bailarina Vera Manhães, diagnosticada com transtorno delirante persistente.

A atriz detalha ainda como foi ser dirigida pelo pai, o ator Antônio Pitanga, no filme "Malês".

O longa, que levou mais de 20 anos para acontecer, conta a história do maior levante feito pela população escravizada no Brasil, em 1835, em Salvador.

"Foi muito emocionante ver meu pai no set, era um menino", comenta Camila sobre o ator, que está com 85 anos.

Camila viajará por universidades, como a de Princeton, nos Estados Unidos, para falar sobre o filme, que estreia no Festival do Rio, em setembro.

