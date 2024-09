Cantor Leandro Lehart é condenado à prisão sob acusação de estupro e cárcere privado 

A- A+

O cantor e compositor Leandro Lehart, fundador do do Art Popular, foi condenado à prisão em regime fechado sob acusação de estupro e cárcere privado.



Segundo informações do colunista Rogério Gentile, a defesa do artista tentou entrar com um recurso para reverter a decisão, negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão publicada na segunda-feira (16) O artista foi condenado a nove anos, sete meses e seis dias de prisão e ainda pode entrar com um novo recurso em liberdade. O processo corre em segredo de justiça, segundo o TJ.



De acordo com a acusação, Lehart teria praticado estupro a mulher com quem se relacionava há dois anos e a mantido trancada em um banheiro de sua casa, em 2019. O cantor, que nega todas as acusações, também teria submetido a vítima à situações "degradantes e escatológicas".

Leandro Lehart foi condenado em 2022, na primeira instância. Na ocasião, divulgou uma nota afirmando ser "vítima de uma grande injustiça".



Os desembargadores rejeitaram o recurso apresentado pela defesa de Lehart mantendo, assim, sua condenação à prisão. Apenas um voto da corte foi favorável ao cantor, o de um magistrado que considerou não haver provas suficientes para condená-lo.



Leandro Lehart, nome artístico de Paulo Leandro Fernandes Soares, ficou famoso na década de 1990 com o grupo de pagode Art Popular e participou do programa Casa dos Artistas, do SBT. Ele foi diretor do Centro Cultural São Paulo em 2021.

