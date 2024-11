Catedral de Notre Dame, em Paris, se prepara para reabrir cinco anos após incêndio

A- A+

O incêndio que devastou a Catedral de Notre Dame em 2019 chocou o mundo inteiro. Agora, cinco anos depois uma das principais atrações de Paris recuperou a sua beleza e se prepara para receber os primeiros visitantes no dia 7 de dezembro.

Quando as chamas devoraram, no dia 15 de abril de 2019, uma das maiores catedrais do Ocidente, tombada como patrimônio mundial da Unesco, o sentimento de pesar foi global. Notre Dame tem quase 1.000 anos: a construção da catedral, com suas impressionantes gárgulas, começou por volta de 1163 e durou durou dois séculos, até 1345.

A catedral renasceu das cinzas graças a cinco anos de um trabalho intenso, do qual participaram 250 empresas e centenas de artesãos, com um custo de quase 700 milhões de euros financiados por 846 milhões de euros em donativos de 150 países.

