Cateterismo: entenda o que é o exame que fez Eliezer ser internado na UTI três dias antes de seu fil

O ex-BBB Eliezer contou por meio de suas redes sociais que precisou fazer um cateterismo de emergência três dias antes do nascimento de seu filho, Ravi, com Viih Tube. A informação foi revelada por ele nos stories do seu Instagram, durante bate-papo com os fãs neste domingo (24).

Segundo o artista, ele não contou nada nem mesmo aos familiares dele que moram no Rio para não os preocupar.

“Basicamente só a Viih e as pessoas que trabalham com a gente ficaram sabendo, porque eu preferi não contar para não preocupar a minha família que mora no Rio, pois o Ravi estava para chegar a qualquer momento. Foi um susto, mas está tudo bem agora", disse ele.

O que é o cateterismo?

O cateterismo é um exame que pode ser eletivo — para pesquisar obstruções nas artérias e avaliar o funcionamento do coração — ou de emergência — quando, no diagnóstico, observa-se uma obstrução de mais de 80% do vaso sanguíneo e é preciso colocar um stent.

Essas obstruções ocorrem por conta de placas de gordura que ficam alocadas nas veias, formando coágulos que interrompem o fluxo sanguíneo. O acúmulo de placas de gordura nas artérias do corpo é caracterizado como aterosclerose. Os principais fatores de risco para esta condição são hipertensão, sedentarismo, colesterol alto, tabagismo e histórico familiar.

No cateterismo uma artéria é pulsada nos braços ou nas pernas, e um cateter é passado por ela até chegar à artéria do coração. As imagens de dentro do vaso sanguíneo são geradas por um aparelho semelhante ao de raio-X somado ao uso de contraste iodado. Pessoas que apresentem algum tipo de alergia a iodo precisam passar por uma preparação antes de serem submetidos ao exame, como uma maneira de evitar uma possível reação alérgica durante o procedimento.

O procedimento dura até uma hora, dependendo das obstruções encontradas no paciente. Nos casos em que o paciente é submetido a uma desobstrução arterial, é preciso ficar internado para observação durante um período de três a cinco dias. Após uma desobstrução da artéria do coração, o paciente precisa manter o repouso e evitar esforços, estresse e fortes emoções.

Apesar de apresentar riscos, como em qualquer procedimento médico, a cirurgia é considerada segura entre especialistas.

