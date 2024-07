Causa exata da morte de Sinead O'Connor é finalmente revelada após um ano

A- A+

A causa exata da morte da cantora irlandesa Sinead O'Connor foi revelada, um ano após sua morte. Ela morreu em decorrência de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e asma, informou o Irish Independent.

A cantora também lutava contra uma infecção do trato respiratório.

O atestado de óbito da artista afirma que ela morreu de “exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica e asma brônquica, juntamente com infecção leve do trato respiratório inferior”.

A causa da morte foi registrada formalmente em Lambeth, Londres, nesta semana, por seu marido, John Reynolds.

Nascida em Dublin, em 1966, Sinéad O’Connor morreu aos 56 anos, no dia 26 de julho de 2023, em Londres.

O corpo da cantora do hit "Nothing compares 2 U" — eleito o single número um do mundo em 1990 pelo Billboard Music Awards — foi encontrado em casa.

Anteriormente, as autoridades britânicas haviam anunciado que ela morreu de causas naturais — quando ocorre em consequência de um processo esperado e previsível, como uma doença, sem que tenha ocorrido a influência de um fator externo.

Quem foi Sinéad O'Connor?

O'Connor eve uma infância marcada por tragédias, incluindo abusos físicos e sexuais inflingidos pela mãe, que tinha, em casa, uma "câmara de tortura" para castigar os filhos. Sinéad O'Connor foi internada, por diversas vezes, em clínicas de saúde mental.

Traumatizada, Sinéad tentou tirar a própria vida oito vezes num ano. Em 2016, ficou 36 horas desaparecida em Chicago, nos EUA.

No ano passado, ela passou por um novo trauma, quando perdeu o filho Shane O'Connor, de apenas 17 anos, encontrado morto na cidade de Wicklow, na Irlanda.

Na ocasião, pelo Twitter, a cantora declarou que Shane, que lutava contra a depressão, "decidiu encerrar sua luta terrena".

A cantora foi desaparecendo pouco a pouco, até que em 2005 retornou com seu álbum de reggae "Throw down your arms", após ter vivido um período na Jamaica e ter se aproximado das crenças rastafaris.

Segundo seus agentes, antes de morrer estava terminando um novo álbum, preparava uma turnê e planejava levar às telas sua autobiografia, "Rememberings", um livro publicado em 2021.

Polêmicas religiosas

A cantora havia se convertido ao Islamismo em 2018, quando também trocou de nome, passando a adotar Shuhada 'Sadaqat.

Vítima de abusos na infância, ela criticou energicamente a Igreja Católica, a qual acusava de não ter protegido as crianças de abusos sexuais por parte de religiosos.

Em 1992, diante das câmeras de uma emissora americana, rasgou um retrato do papa João Paulo II. Ela foi fortemente atacada por parte dos fãs e de representantes da indústria fonográfica.

A imagem do Papa, aliás, mantém uma forte relação com a infância da artista. O'Connor tinha 18 anos quando a mãe morreu e, naquele dia, ela tirou a única fotografia da parede do quarto da matriarca da família: a imagem do Papa.

O'Connor guardou-a cuidadosamente, esperando o momento certo para destruí-la.

