CENSO Pesquisa vai mapear produção cultural de Pernambuco Censo Cultural de Pernambuco, de iniciativa do Governo do Estado, será realizado na plataforma Mapa Cultural

Conhecer particularidades e compreender a cadeia produtiva da cultura de Pernambuco, é uma das premissas que levaram à realização do Censo Cultural de Pernambuco - iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e da Fundarpe, e apoio do Observatório de Indicadores Culturais (Obic).



A partir de um levantamento, feito através do preenchimento de um formulário contido na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, dados culturais e socioeconômincos de agentes, assim como de equipamentos culturais, passam a integrar o censo.



A ação conta ainda com apoio do Sebrae e da Fundação Joaquim Nabuco, além da parceria com as secretarias municipais de cultura.









Políticas Públicas

Com os indicadores, a ideia é obter ferramentas para construção de políticas públicas voltadas ao setor, entendendo as necessidades de cada segmento.

“O Censo Cultural de Pernambuco será um grande aliado das políticas públicas em cultura no Estado, pois nos permitirá ainda mais assertividade nas ações da gestão para o fortalecimento dos fazedores e gestores da cultura pernambucana, que estarão munidos das informações e dados necessários para construir caminhos sólidos para o futuro do setor”, afirma a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Já para a gerente de Políticas Públicas do Sebrae/PE, Priscila Lapa, a iniciativa também será essencial para que a instituição conheça o perfil de profissionais e, com isso, desenvolva ações direcionadas para o fomento ao empreendedorismo desses grupos.



“Estamos mobilizando as Salas do Empreendedor, criadas em parceria com prefeituras de todo o estado, para que elas ofereçam suporte aos empreendedores. É algo que irá beneficiar a todos”, pontuou.

Como participar

Via plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, um formulário deve ser preenchido na aba "Oportunidades".



Tal qual, o cendo também ficará disponível em Salas do Empreendedor do Sebrae de municípios pernambucanos.

Dois formulários podem ser acessados: um para agents culturais e outro para equipamentos.



As linguagens artísticas contempladas são: artesanato, artes circenses, artes da dança, artes do teatro, artes visuais, audiovisual, cultura popular, design, fotografia, gastronomia, música, muses, literatura, moda, ópera, patrimônio e técnicos da cultura.



Em se tratando dos equipamentos, estão inseridos os museus, teatros, salas de cinema, espaços de formação em artes circenses e galerias de artes.

“Considero relevante a iniciativa da Secretaria de Cultura de Pernambuco porque a realização desse mapeamento propiciará o conhecimento mais abrangente dos agentes e dos equipamentos culturais no estado de Pernambuco, o que poderá impulsionar a realização de estudos que beneficiarão o campo das políticas públicas no campo da cultura e da educação.



A Fundaj com sua expertise pode colaborar com essa ação governamental”, complementou a presidenta da Fundação Joaquim Nabuco, Márcia Ângela Aguiar.

O Censo Cultural de Pernambuco ficará disponível até abril de 2025.



O resultado será divulgado em um relatório com informações e indicadores culturais coletados por município, além de um dashboard com dados gerais da cultura do Estado.

Censo Cultural de Pernambuco

Disponível até abril de 2025 via Mapa Cultural de Pernambuco

