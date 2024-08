A- A+

EVENTOS Centro de Convenções de Pernambuco recebe programação multicultural para o mês de agosto O equipamento inicia as atividades dos novos auditórios multifuncionais com uma agenda contempla atividades dos mais diversos setores

O Centro de Convenções de Pernambuco (rebatizado como Pernambuco Centro de Convenções), inaugura os novos auditórios multifuncionais no início do mês de agosto. A programação começa nesta quinta-feira (1°), às 21h, no Teatro Guararapes com o show internacional do projeto Call the Police.

Outro evento deste dia é a plenária do Plano Clima Participativo, realizada pelo governo federal. Olinda é uma das oito cidades do Brasil a receber o circuito. Além disso, ao longo do mês, teremos ainda congressos científicos, eventos de negócios, reuniões técnicas, feiras e nomes da música brasileira.

''A agenda de agosto comprova o potencial das novas salas multifuncionais para receber eventos dos mais variados formatos. O Pernambuco Centro de Convenções conta agora com um novo espaço moderno, versátil e pronto para atender os anfitriões e promotores de eventos com toda a comodidade. Com isso, o equipamento se consolida como um dos principais do Brasil para receber grandes eventos'', afirma o CEO do complexo, Cláudio Vasconcelos.

Convenções e feiras

A Plenária Plano Clima Participativo tem como objetivo engajar a sociedade civil para apresentar propostas que poderão compor o Plano Clima. Em Pernambuco, o bioma que será discutido é o Costeiro-Marinho. As propostas podem ser apresentadas através da plataforma Brasil Participativo até o dia 26 de agosto.

Os novos auditórios recebem, também, o Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, de 8 a 10 agosto, reunindo duas mil pessoas, entre médicos especialistas e acadêmicos. Cerca de 150 palestrantes irão debater os principais temas e novidades em tratamentos. Ao todo, 62 sessões de debates serão promovidas, além de 12 sessões de cursos e simpósios. O Congresso vai utilizar três auditórios, área de exposições e uma arena com atividades.

Considerado o ponto de encontro do setor elétrico, a 46ª edição do Circuito Nacional do Setor Elétrico – CINASE Região Nordeste ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto, no pavilhão de feiras. Organizado pelo Grupo O Setor Elétrico, o evento é voltado a toda cadeia de energia elétrica de Pernambuco e região, com debates e palestras sobre temas técnicos e discussões acerca das políticas energéticas e as novas tecnologias que revolucionam o setor elétrico brasileiro. Participam mais de 60 palestrantes.

De 21 a 25 de agosto, o pavilhão de feiras abriga a terceira edição deste ano da Expo Bebê & Gestante, que traz uma variedade enorme de produtos e serviços para gestantes e bebês, oferecendo descontos de até 60%. Participam mais 100 expositores.

Liderado pelo coach Wendell Carvalho, o evento Protagon reunirá, de 22 a 25 de agosto, cerca de cinco mil pessoas também no pavilhão. A iniciativa é voltada ao desenvolvimento pessoal, abordando os temas Carreira, Prosperidade Financeira, Relacionamentos, Saúde Física e Mental e Espiritualidade. O palestrante se dedica a treinar pessoas para a alta performance e é empresário da educação.

Completa a agenda do pavilhão a feira Fenaprove (Feira de Proteção Veicular), que vai reunir mais de 20 empresas de áreas da Tecnologia, Contabilidade, Marketing e Serviços Jurídicos no dia 7 de agosto. O foco são produtos, serviços e novidades tecnológicas disponíveis no setor, que está em crescimento.

No Palco

A programação do Teatro Guararapes está especialmente recheada e, logo no primeiro dia do mês, conta com a presença do ícone do rock inglês Andy Summers, da banda The Police. O projeto Call The Police reúne o guitarrista Andy Summers, Rodrigo Santos, ex-baixista do Barão Vermelho, e João Barone, baterista d’Os Paralamas do Sucesso. O trio revisita o som conquistador do The Police, grupo britânico que marcou e embalou os anos 1970/80, teve mais de 60 milhões de cópias vendidas, colecionou hits e prêmios. O repertório traz as músicas que colocaram o trio no Rock and Roll Hall of Fame, como “Every Breath You Take” e “Roxanne”.

Ícone da música brasileira, Jorge Vercillo festeja 30 anos de carreira com a turnê JV30. É um retorno às raízes e uma viagem pelas canções mais celebradas de sua discografia. O show será no dia 3 de agosto.

A Orquestra Clássica Pernambuco Centro de Convenções realiza concerto no mesmo dia 3 de agosto, no Teatro Beberibe. A iniciativa é formada por alunos, ex-alunos e músicos convidados do Projeto Espiral – IMIF/CECON, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A regência é do maestro Israel de França (Espanha), com participações dos solistas Isaac Duarte (Suíça), Gueber Santos (clarinete) e Isaac Soares (fagote).

Os brasileiros Henry & Klauss, considerados os maiores ilusionistas da América Latina na atualidade, farão cinco sessões no Teatro Guararapes, nos dias 10 e 11. O espetáculo “Illusion Show - Uma Jornada Mágica” teve uma procura enorme, levando à abertura de sessões extras. Os artistas, que ganharam fama com quadro no Fantástico (TV Globo), são mestres em desafiar o impossível de forma inteligente e tecnológica.

Dona de uma das vozes mais marcantes da MPB, a cantora Simone volta ao Guararapes com a elogiada turnê “Tô Voltando” no dia 17. O roteiro do show, que marca os 50 anos de carreira da artista, faz um apanhado de suas grandes interpretações, a exemplo de “O Que Será”, “Jura Secreta”, “Começar de Novo”, “Encontros e Despedidas”, “De Frente pro Crime” e, claro, “Tô Voltando”.

A garotada ganha espaço no dia 18, com a peça “Os Rosa em: Multiverso dos Elementos”, com sessão às 17h. Esse é um espetáculo repleto de aventura, comédia e um toque de suspense, onde cinco amigos enfrentam uma ameaça ao universo perfeito que conhecem.

O cantor Thiago Brado apresenta, no dia 23, o show "Clássicos da Igreja", com músicas que trazem louvores da Igreja Católica. Com um repertório cuidadosamente selecionado, ele pretende homenagear as tradições da música sacra, apresentando interpretações únicas e emocionantes de clássicos atemporais.

Fábio Jr. completa 70 anos com um projeto para festejar com sua legião de fãs. A nova turnê, “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, chega ao Estado no dia 24. O espetáculo tem fio condutor da carreira do artista como ator, cantor, compositor, comunicador e poeta.

O mês encerra com o tributo ao Led Zeppelin, no dia 31, com a banda Letz Zep, reconhecida internacionalmente como o tributo número um aos ingleses no mundo. A Letz Zep já se apresentou em mais de 40 países, e antes de chegar a Pernambuco, tocou na Espanha, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suíça, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália.

SERVIÇO

Show Call The Police

Quando: 1° de agosto, 21h

Onde: Teatro Guararapes Chico Science

Ingressos a partir de R$ 90, na bilheteria do Teatro e no site

Jorge Vercillo

Quando: 3 de agosto, 21h

Onde: Teatro Guararapes Chico Science

Ingressos a partir de R$ 80, na bilheteria do teatro e no site

Pernambuco Centro de Convenções in Concert

Quando: 3 de agosto, 18h

Onde: Teatro Beberibe

Ingressos a partir de R$ 15, na bilheteria do teatro e no site

Fenaprove

Quando: 7 de agosto, 8h

Onde: Pavilhão de Feiras

Espetáculo dos ilusionistas Henry e Klaus

Quando: 10 de agosto, 14h, 17h e 20h30; 11 de agosto, 16h e 19h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 60, na bilheteria do teatro e no Sympla

Circuito Nacional do Setor Elétrico - CINASE

Quando: 14 de agosto, das 8h às 18h e 15 de agosto, das 8h às 18h

Onde: Pavilhão de Feiras

Inscrições atraves do site

Simone 50 anos de carreira

Quando: 17 de agosto, 20h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 100, na bilheteria do teatro e no site

Dos Rosa em: Multiverso dos elementos – Emily Vick

Quando: 18 de agosto, 17h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 80, na bilheteria do teatro e no site

Expo Bebê & Gestante – 3ª edição

Quando: 21 de agosto a 25 de agosto, das 14h às 22h

Onde: Pavilhão de Feiras

Entrada gratuita

Protagon de Wendell Carvalho

Quando: 22 de agosto a 25 de agosto

Onde: Pavilhão de Feiras, Auditórios 1 e 2, mezanino e salas

Inscrições através do site

Show Clássicos da Igreja com Thiago Brado

Quando: 23 de agosto, 20h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 70, na bilheteria do teatro e no site

Fábio Jr. bem mais que os meus 20 e pouco anos

Quando: 24 de agosto, 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 150, na bilheteria do teatro e no site

Letz Zep - Celebration Brazil Tour 2024

Quando: 31 de agosto, 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 80, na bilheteria do teatro e no site

