Cepe lança livro de Pereira da Costa em homenagem ao centenário da morte do autor; confira

A obra ''Tempos de Jornal - Reminiscências histórico-pernambucanas'' reúne textos escritos pelo historiador e jornalista Pereira da Costa, no começo do século 20. O lançamento do livro, que faz parte das homenagens ao centenário da morte do autor, acontece na próxima terça-feira (19), das 19h às 22h, na Academia Pernambucana de Letras (APL), entidade fundada com a sua ajuda, localizada no bairro da Graças

A Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) apresenta os artigos seriados de Pereira da Costa pela primeira vez em um livro. Os textos narram a história de Pernambuco, abordando aspectos sociais e temas militares, botânicos, urbanos, religiosos, folclóricos e culturais do Estado. A organização do material foi realizada pelos historiadores Bruno Almeida e Leonardo Dantas Silva, falecido há um ano, em novembro de 2023.

Resgate

''Tempos de Jornal - Reminiscências histórico-pernambucanas'' é uma coletânea de 36 textos publicados por Francisco Augusto Pereira da Costa (1851-1923) no Diario de Pernambuco, de maio de 1901 a janeiro de 1903, de forma ininterrupta, e em janeiro de 1922.

''O aspecto mais importante da publicação desta obra é corroborar, mais uma vez, a relevância de Pereira da Costa como o maior cronista da história de Pernambuco'', afirmou o historiador Bruno Almeida.

Pereira da Costa segue sendo um autor relevante para quem pesquisa sobre a história e a cultura de Pernambuco, por conta da sua extensa bibliografia, entre livros e artigos. O mais conhecido, ''Anais Pernambucanos'', cobre o período de 1493 a 1850, numa narrativa de mais de cinco mil páginas organizadas em dez volumes.

Singularidade

O pesquisador Pereira da Costa expõe conteúdos variados na série. Um dos textos relata atividades de associações secretas e políticas do século 19, como a Sociedade Patriótica Harmonizadora. Ela destinou recursos para pagamento de pensão a viúvas, pais e filhos menores dos mártires da Revolução de 1817 e da Confederação do Equador, de 1824.

Foram beneficiados três filhos de Frei Caneca (Ana, Fortunato e Joaquim), um filho do padre José Inácio Roma, o pai adotivo da filha do padre Tenório e a viúva do capitão Domingos Teotônio Jorge, entre outros.

No artigo ''Nichos'', Pereira da Costa relata a atuação da polícia para conter ''abusos'' e ''irreverências'' de populares nas orações que eram feitas diante desses pequenos santuários nas fachadas de residências, no Centro do Recife.



Há textos sobre os arcos nas cabeceiras da atual Ponte Maurício de Nassau, que liga o Bairro do Recife ao de Santo Antônio, demolidos para obras de melhorias no trânsito. Além disso, informes sobre o farol construído nos arrecifes do porto e os meios de transporte público, além de narrativas acerca dos pelourinhos do Recife, Olinda, Itamaracá, Goiana, Paudalho e Garanhuns.

''Tempos de Jornal'' traz notas explicativas para contextualizar, complementar e atualizar informações coletadas há mais de cem anos por Pereira da Costa. Tem prefácio de Leonardo Dantas e posfácio de Bruno Almeida dedicado a Leonardo Dantas, que morreu sem ver a obra pronta. ''Reminiscências histórico-pernambucanas'' é o título original da série publicada no Diario de Pernambuco.

''Pereira da Costa fazia questão de divulgar seus textos, fosse em forma de livros ou artigos publicados na Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, ou nos jornais do Recife e de outros estados. Espero que este livro desperte interesse nos mais variados públicos em conhecer mais a história de Pernambuco e a figura extraordinária que foi Pereira da Costa'', destaca Bruno Almeida

Sobre Pereira da Costa

Historiador, folclorista e escritor, Francisco Augusto Pereira da Costa nasceu no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife, em 16 de dezembro de 1851. Começou a colaborar com o Diario de Pernambuco aos 21 anos, formou-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e foi professor no Ginásio Pernambucano e no Liceu de Artes e Ofícios, além de ocupar o cargo de deputado estadual por oito mandatos (1900-1923).

Ele participou da fundação da Academia Pernambucana de Letras e foi integrante do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano e dos Institutos Histórico e Geográfico de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e São Paulo.

Serviço

Lançamento de ''Tempos de Jornal - Reminiscências histórico-pernambucanas''

Bate-papo entre Bruno Almeida, Mariana Dantas (filha de Leonardo Dantas) e Mário Hélio, editor das revistas Continente e Pernambuco da Cepe

Quando: 19 de novembro, 19h às 22h

Onde: Academia Pernambucana de Letras (Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças, Recife)

Preço: R$ 80 (impresso)

Informações: @cepeeditora

