Com entrada gratuita, última sessão do Cineclube Casa Zero acontece neste domingo (17)

Após uma temporada com 16 sessões de cinema gratuitas e diversos debates, o Cineclube Casa Zero encerra suas atividades neste domingo (17), a partir das 16h, na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo, área central da capital pernambucana.

A última sessão terá como convidado especial o realizador Joelton Ivison, que apresentará dois de seus curtas-metragens, O Grande Clube e Setson.

“Somente 3% da produção audiovisual nacional consegue ocupar as salas de cinema comerciais. É dever do Estado garantir o acesso às fontes da cultura nacional. A atividade cineclubista surge como um espaço de democratização, de formação e de pensamento crítico através do cinema. Os filmes de Joelton vêm nesse embalo”, destacou Neco Tabosa, curador do Cineclube Casa Zero.

A sessão terá entrada gratuita e os ingressos começaram a ser distribuídos a partir das 15h.

Ao longo do ciclo, o Cineclube Casa Zero reuniu mais de 200 espectadores para assistir e discutir produções nacionais e internacionais sobre temas urgentes e variados.

“A proposta permitiu uma troca genuína entre o espectador, realizadores e quem mais topasse conversar sobre os temas levantados a cada sessão. Promovemos reflexões importantes e, por mais de uma vez, discutimos assuntos que também surgiram na redação do Enem”, afirmou Tabosa.

O projeto tem oportunizado o acesso a produções nacionais e internacionais que não integram o circuito comercial de cinema, destacando-se por promover a produção audiovisual independente acessível a pessoas com mobilidade reduzida, contando com elevador no local. Os debates também contaram com tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Entre os convidados, marcaram presença os realizadores Ayla de Oliveira, Júlia Katherine, Anny Stone, Fran Silva, Júlio Pereira, Odara Canuto (do Coletivo Coque Vídeo), Tati Regis (pesquisadora de horror negro), Carlota Pereira, Gabriela Alcântara, Renna Costa, Letícia Batista, Danilo Barros (militante da Marcha da Maconha), Graxa (cantor, compositor e artista inquieto), a animadora Renata Claus e, na edição do dia 10 de novembro, Bruna Leite.



Joelton Ivison

Joelton Formou-se em Cinema e Audiovisual pela UFPE (2018). Desde 2016, atua sobretudo na área de produção de documentários e fotografia de curtas-metragens. É autor dos documentários "Duas Aguas"(2015), "O Grande Clube"(2016) e "Setso"(2017).

Como diretor de fotografia, participou de diversos projetos culturais em Recife, como os curtas-metragens "Lenilson Braga: O Príncipe do Brega"; "É Amor que Chama"(2019) e a web-série intitulada "Esse som é massa"(2021), escrita e dirigida por Mateus Melo.

Em cartaz

O Grande Clube (2016)

Em uma sinfonia visual acompanhamos o exclusivo e excludente universo de lazer esportivo da classe média alta do Recife.

Setso (2018)

Na Aldeia do Povo Fulni-ô, acompanhamos as histórias de diferentes moradores do lugar. Por meio de entrevistas, eles revelam como se posicionam na aldeia de seu povo e no mundo que os cerca.

Serviço

Última sessão do Cineclube Casa Zero

Data: Domingo, 17 de novembro, às 16h

Local: Rua do Bom Jesus, nº 232, 1º andar

Entrada gratuita (ingressos distribuídos a partir das 15h)



