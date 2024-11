A- A+

TEATRO Coletivo Resistência promove festival de teatro no Cabo de Santo Agostinho; confira a programação Evento cultural acontece entre os dias 4 e 8 de dezembro e conta com debates sobre pautas sociais

Em comemoração aos seus sete anos de trajetória, o Coletivo Resistência, um grupo de teatro da cena cultural do Cabo de Santo Agostinho, realizará o 1º Festival Noites de Resistência. O evento, que abordará temas sociais relevantes por meio de peças teatrais, ocorrerá de 4 a 8 de dezembro no Mercado das Artes, localizado no Centro do Cabo, com sessões diárias às 19h.

O Festival terá entrada gratuita. Para garantir o ingresso, basta preencher o formulário e escolher até dois espetáculos para prestigiar.

Realizado com incentivo da Lei Paulo Gustavo e apoio financeiro da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, via Ministério da Cultura, o evento propõe cinco noites de programação artística e cultural.

Além das peças, o público presente poderá participar de debates que aprofundam as reflexões trazidas pelas histórias encenadas. Temas como empoderamento feminino, transformação social e o papel da arte no enfrentamento das desigualdades serão discutidos.

Confira a programação completa:



Quarta-feira, 04/12: Maratona

Debate: "A estreia de um espetáculo teatral e seus desafios"



Quinta-feira, 05/12: A última vez que Aurora arrumou o quarto

Debate: "O teatro como espaço de protagonismo e transformação social"



Sexta-feira, 06/12: Meu Conde de Monte Cristo

Debate: "Mulheres encarceradas: O teatro como condutor de histórias de mulheres presidiárias"



Sábado, 07/12: Noites em claro de uma artista

Debate: "A reflexão da estreia de uma peça de teatro"



Domingo, 08/12: A menina que tocava jazz

Debate: "O jazz e o teatro como condutores de histórias afetivas"

Serviço



Evento: 1° Festival Noites de Resistência

Data: 4 a 8 de dezembro de 2024

Horário: 19h

Local: Mercado das Artes, Cabo de Santo Agostinho

Entrada: gratuita.



