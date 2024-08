A- A+

Artes Visuais Christal Galeria e Amparo 60, galerias do Recife, participam da ArtRio 2024 As duas galeria integram o programa Brasil Contemporâneo, de 25 a 29 de setembro, no Rio de Janeiro

A Christal Galeria e a Amparo 60, ambas do Recife, estarão na 14ª edição da ArtRio, que ocorre de 25 a 29 de setembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. As duas galerias integram o programa Brasil Contemporâneo, com curadoria de Paula Borghi.

O espaço ocupa o pavilhão MAR, construído na área externa da feira de arte carioca. A proposta é focar em artistas residentes fora do eixo Rio-São Paulo, possibilitando uma visão mais ampla da produção artística nacional.

A Christal Galeria levará para o evento dois artistas indígenas de seu casting: a baiana Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó, natural da comunidade Karapotó Terra Nova, em Alagoas, e residente na Reserva Indígena Marataro Kaetés, em Pernambuco.



Já a Amparo 60 estará representada por quatro artistas pernambucanos de diferentes gerações: Diogum, José Patrício, Marcelo Silveira e Ramsés Marçal.

