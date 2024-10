A- A+

Luto Christine Boisson, atriz francesa de ''Emmanuelle'', morre aos 68 anos Atriz que fez dezenas de filmes ao longo de 40 anos de carreira e também trabalhou no teatro não gostava de ser lembrada apenas pelo filme erótico gravado quando ela tinha apenas 17 anos

Christine Boisson, uma atriz francesa que se tornou famosa aos 17 anos com sua atuação no filme erótico "Emmanuelle", morreu em Paris, aos 68 anos. Sua filha, Juliette Kowski, confirmou a morte, em uma casa de repouso, e disse que a causa foi uma doença pulmonar.

"Emmanuelle", filme que tornou a atriz famosa, é baseado num romance de mesmo nome sobre as aventuras amorosas de uma jovem francesa na sociedade de Bangkok.

Boisson interpreta Marie-Ange, uma garota que conhece a personagem titular, Emmanuelle, enquanto estava na cidade asiática.

O filme, lançado em 1974, se tornou um sucesso de bilheteria na França, e vários remakes foram feitos desde então, mais recentemente em 2024.

Mas Boisson, que trabalhou em dezenas de outros títulos ao longo de 40 anos, não queria se associar apenas à imagem de uma atriz erótica, disse Kowski: "Ela não gostava nada disso."

A grande oportunidade de Boisson no cinema dramático veio com "identificação de uma mulher" (1982), de Michelangelo Antonioni.

Mais tarde, ela desempenhou papéis principais em vários outros filmes internacionais.

Em 1984, recebeu o Prix Romy Schneider, concedido anualmente a uma jovem atriz na França.

A maioria dos trabalhos de Boisson eram falados em francês, mas também filmou em inglês ocasionalmente.

Em 2002, interpretou a comandante Dominique no suspense "O segredo de Charlie", de Jonathan Demme, com Mark Wahlberg, Thandiwe Newton e Tim Robbins.

Em sua crítica no "New York Times", Dave Kehr chamou Boisson de "uma atriz deslumbrante", com "uma sensualidade calorosa".

Ela disse ao "Times", em 2002, que queria que a comandante fosse "misteriosa", diferente da forma como os policiais franceses eram retratados em outros filmes.

“Eu não queria ser clichê de jeito nenhum”, ela disse.

Christine Boisson nasceu em 8 de abril de 1956, em Salon de Provence, França, de mãe francesa e pai das Índias Ocidentais.

“Ela cresceu e uma época de muita misoginia no negócio”, disse Kowski sobre o início da carreira de sua mãe. Mas Boisson “não era uma marionete”, acrescentou. “As pessoas nem sempre se davam bem com ela, porque ela era muito forte.”

Além dos mais de 50 créditos de Boisson em filmes, ela também estrelou em várias produções teatrais, incluindo "A gaivota", de Anton Chekhov, em 1977, e “Ashes to Ashes”, de Harold Pinter, em 1998.

